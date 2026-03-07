Assine
Israel diz que controla espaço aéreo de Teerã e promete novos ataques

07/03/2026 17:36

Israel tem o controle "quase total" do espaço aéreo sobre Teerã, afirmou neste sábado o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, que prometeu manter os ataques.

Em discurso transmitido pela TV, Netanyahu anunciou que Israel manterá "com toda a força" suas operações de ataque ao Irã. "Temos um plano metódico para erradicar o regime iraniano e alcançar muitos outros objetivos", afirmou.

"Graças aos nossos bravos pilotos e aos pilotos americanos, obtivemos o controle quase total do espaço aéreo sobre Teerã", destacou o premier.

O Exército de Israel anunciou na noite de hoje que havia iniciado uma nova "onda de ataques" na capital iraniana.

