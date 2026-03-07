Assine
Fortes explosões são ouvidas em Teerã, Bagdá e Jerusalém

AF
AFP
Repórter
07/03/2026 17:36

Uma série de grandes explosões sacudiu a capital iraniana, Teerã, no fim da noite deste sábado (7).

Uma bola de fogo e fumaça se elevou do sul de Teerã. Meios de comunicação iranianos relataram explosões, enquanto a defesa antiaérea entrava em ação sobre a capital.

Fortes explosões também foram ouvidas em Bagdá, Erbil (no Curdistão iraquiano) e Jerusalém.

dcp/amj/ahg/meb/lm/lb

