Fortes explosões são ouvidas em Teerã, Bagdá e Jerusalém
Uma série de grandes explosões sacudiu a capital iraniana, Teerã, no fim da noite deste sábado (7).
Uma bola de fogo e fumaça se elevou do sul de Teerã. Meios de comunicação iranianos relataram explosões, enquanto a defesa antiaérea entrava em ação sobre a capital.
Fortes explosões também foram ouvidas em Bagdá, Erbil (no Curdistão iraquiano) e Jerusalém.
