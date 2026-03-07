Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Turquia alerta para tentativas de promover guerra civil no Irã

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
07/03/2026 17:24

compartilhe

SIGA

O ministro das Relações Exteriores da Turquia, Hakan Fidan, alertou neste sábado para as tentativas de promover uma guerra civil no Irã a fim de obter uma mudança de regime, o que afirmou que seria um erro histórico.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

"Somos contra todos os cenários que buscam promover uma guerra civil no Irã. Esse é o cenário mais perigoso, disse o chanceler.

O presidente Donald Trump manifestou hoje apoio a uma ofensiva de combatentes curdos iranianos para respaldar a campanha de Estados Unidos e Israel.

Fidan também alertou Teerã, depois que a defesa aérea turca interceptou um míssil iraniano. "Conversamos com nossos amigos no Irã e dissemos a eles que, se foi o caso de um míssil que perdeu o rumo, isso é uma coisa. Mas, se isso for continuar, nosso conselho é: tenham cuidado. Não somos um país que pode ser provocado facilmente."

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

bg-hmw/jj/ahg/meb/lb

Tópicos relacionados:

guerra ira israel turquia

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay