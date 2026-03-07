Assine
Atlético de Madrid vence Real Sociedad no Espanhol em prévia da final da Copa do Rei

AF
AFP
AF
AFP
Repórter
07/03/2026 17:12

O Atlético de Madrid derrotou a Real Sociedad por 3 a 2 neste sábado (7), pela 27ª rodada do Campeonato Espanhol, numa prévia emocionante da final da Copa do Rei, que colocará as duas equipes frente a frente daqui a pouco mais de um mês.

Um gol para cada lado em cada tempo, ambos quase seguidos, e tudo levava a crer que haveria um empate no estádio Metropolitano, assim como no duelo do primeiro turno, deixando o acerto de contas para a final do dia 18 de abril, em Sevilha.

Mas o atacante Nico González, que já havia marcado depois sair do banco de reservas com um passe genial de calcanhar de Antoine Griezmann (67'), levou a torcida 'colchonera' ao delírio mandando a bola para as redes de cabeça após cruzamento de Matteo Ruggeri (81').

Com a vitória, o Atlético segue em terceiro na tabela, a dez pontos do líder Barcelona, e a Real Sociedad (8ª) dá um passo atrás na briga por uma vaga nas copas europeias da próxima temporada.

Os demais jogos já encerrados deste sábado terminaram empatados. O Osasuna (10º) correu atrás do prejuízo depois de sair perdendo fora de casa por 2 a 0 para o Mallorca (18º) e conseguiu garantir um ponto (2 a 2), enquanto o Levante (19º) deixou a vitória sobre o Girona (12º) escapar nos acréscimos (1 a 1).

--- Jogos da 27ª rodada do Campeonato Espanhol (horário de Brasília) e classificação:

  

   Sexta-feira, 6 de março

   Celta Vigo - Real Madrid                       1 - 2

  

   Sábado, 7 de março

   Osasuna - Mallorca                             2 - 2

   Levante - Girona                               1 - 1

   Atlético de Madrid - Real Sociedad             3 - 2

   (17h00) Athletic Bilbao - Barcelona                 

  

   Domingo, 8 de março

   (10h00) Villarreal - Elche                          

   (12h15) Getafe - Betis                              

   (14h30) Sevilla - Rayo Vallecano                    

   (17h00) Valencia - Alavés                           

  

   Segunda-feira, 9 de março

   (17h00) Espanyol - Real Oviedo                      

  

   Classificação:             Pts   J   V   E   D  Gp  Gc  SG

    1. Barcelona               64  26  21   1   4  71  26  45

    2. Real Madrid             63  27  20   3   4  56  23  33

    3. Atlético de Madrid      54  27  16   6   5  46  25  21

    4. Villarreal              51  26  16   3   7  48  31  17

    5. Betis                   43  26  11  10   5  42  32  10

    6. Celta Vigo              40  27  10  10   7  37  30   7

    7. Espanyol                36  26  10   6  10  33  39  -6

    8. Real Sociedad           35  27   9   8  10  40  41  -1

    9. Athletic Bilbao         35  26  10   5  11  30  36  -6

   10. Osasuna                 34  27   9   7  11  32  32   0

   11. Getafe                  32  26   9   5  12  21  29  -8

   12. Girona                  31  27   7  10  10  28  43 -15

   13. Rayo Vallecano          30  26   7   9  10  26  32  -6

   14. Sevilla                 30  26   8   6  12  34  41  -7

   15. Valencia                29  26   7   8  11  27  39 -12

   16. Alavés                  27  26   7   6  13  23  34 -11

   17. Elche                   26  26   5  11  10  34  39  -5

   18. Mallorca                25  27   6   7  14  31  44 -13

   19. Levante                 22  27   5   7  15  29  45 -16

   20. Real Oviedo             17  26   3   8  15  16  43 -27

iga/dr/cb

Tópicos relacionados:

esp fbl

