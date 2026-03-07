Atlético de Madrid vence Real Sociedad no Espanhol em prévia da final da Copa do Rei
O Atlético de Madrid derrotou a Real Sociedad por 3 a 2 neste sábado (7), pela 27ª rodada do Campeonato Espanhol, numa prévia emocionante da final da Copa do Rei, que colocará as duas equipes frente a frente daqui a pouco mais de um mês.
Um gol para cada lado em cada tempo, ambos quase seguidos, e tudo levava a crer que haveria um empate no estádio Metropolitano, assim como no duelo do primeiro turno, deixando o acerto de contas para a final do dia 18 de abril, em Sevilha.
Mas o atacante Nico González, que já havia marcado depois sair do banco de reservas com um passe genial de calcanhar de Antoine Griezmann (67'), levou a torcida 'colchonera' ao delírio mandando a bola para as redes de cabeça após cruzamento de Matteo Ruggeri (81').
Com a vitória, o Atlético segue em terceiro na tabela, a dez pontos do líder Barcelona, e a Real Sociedad (8ª) dá um passo atrás na briga por uma vaga nas copas europeias da próxima temporada.
Os demais jogos já encerrados deste sábado terminaram empatados. O Osasuna (10º) correu atrás do prejuízo depois de sair perdendo fora de casa por 2 a 0 para o Mallorca (18º) e conseguiu garantir um ponto (2 a 2), enquanto o Levante (19º) deixou a vitória sobre o Girona (12º) escapar nos acréscimos (1 a 1).
--- Jogos da 27ª rodada do Campeonato Espanhol (horário de Brasília) e classificação:
Sexta-feira, 6 de março
Celta Vigo - Real Madrid 1 - 2
Sábado, 7 de março
Osasuna - Mallorca 2 - 2
Levante - Girona 1 - 1
Atlético de Madrid - Real Sociedad 3 - 2
(17h00) Athletic Bilbao - Barcelona
Domingo, 8 de março
(10h00) Villarreal - Elche
(12h15) Getafe - Betis
(14h30) Sevilla - Rayo Vallecano
(17h00) Valencia - Alavés
Segunda-feira, 9 de março
(17h00) Espanyol - Real Oviedo
Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG
1. Barcelona 64 26 21 1 4 71 26 45
2. Real Madrid 63 27 20 3 4 56 23 33
3. Atlético de Madrid 54 27 16 6 5 46 25 21
4. Villarreal 51 26 16 3 7 48 31 17
5. Betis 43 26 11 10 5 42 32 10
6. Celta Vigo 40 27 10 10 7 37 30 7
7. Espanyol 36 26 10 6 10 33 39 -6
8. Real Sociedad 35 27 9 8 10 40 41 -1
9. Athletic Bilbao 35 26 10 5 11 30 36 -6
10. Osasuna 34 27 9 7 11 32 32 0
11. Getafe 32 26 9 5 12 21 29 -8
12. Girona 31 27 7 10 10 28 43 -15
13. Rayo Vallecano 30 26 7 9 10 26 32 -6
14. Sevilla 30 26 8 6 12 34 41 -7
15. Valencia 29 26 7 8 11 27 39 -12
16. Alavés 27 26 7 6 13 23 34 -11
17. Elche 26 26 5 11 10 34 39 -5
18. Mallorca 25 27 6 7 14 31 44 -13
19. Levante 22 27 5 7 15 29 45 -16
20. Real Oviedo 17 26 3 8 15 16 43 -27
