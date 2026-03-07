Assine
Como vence 3ª seguida no Italiano e entra na briga por vaga na Champions

AF
AFP
AF
AFP
Repórter
07/03/2026 16:36

O Como venceu o Cagliari fora de casa por 2 a 1 neste sábado (7), pela 28ª rodada do Italiano, e vai dormir na quarta colocação da tabela, a última que dá vaga na próxima Liga dos Campeões.

Com esta terceira vitória consecutiva, o time do técnico Cesc Fàbregas iguala os 51 pontos da Roma (5ª), que no domingo vai visitar o Genoa (15º).

O Como, que nunca disputou uma competição europeia, receberá os 'giallorossi' no próximo fim de semana.

A Juventus, sexta colocada, está agora a quatro pontos de ambos, antes de enfrentar o Pisa (19º) ainda neste sábado em Turim.

O Como conquistou os três pontos na ilha da Sardenha com um golaço de fora da área do francês Lucas Da Cunha (76'), depois de abrir o placar com Martin Baturina (14') e sofrer o empate com Sebastiano Esposito marcando para o Cagliari (56').

"Hoje estávamos todos esgotados, foram muitos jogos seguidos, estávamos muito cansados", disse Fàbregas, cuja equipe empatou o jogo de ida da semifinal da Copa da Itália em 0 a 0 com a Inter de Milão no meio de semana.

"Por isso, esta é a vitória que me deixou mais satisfeito nesta temporada. É realmente um passo muito importante", comemorou o treinador espanhol.

Ainda no sábado, a Atalanta (7ª) empatou em 2 a 2 jogando em casa contra a Udinese (10ª).

A 'Dea', que vai receber o Bayern de Munique na próxima terça-feira no jogo de ida das oitavas de final da Champions, está agora cinco pontos atrás de Roma e Como.

Thomas Kristensen (39') e Keinan Davis (55') marcaram em cada tempo para colocar a Udinese em vantagem.

Mas dois gols do atacante Gianluca Scamacca em um intervalo de quatro minutos (75' e 79') deixaram tudo igual em Bérgamo.

--- Jogos da 28ª rodada do Campeonato Italiano (horário de Brasília) e classificação:

   Sexta-feira, 6 de março

   Napoli - Torino                                2 - 1

  

   Sábado, 7 de março

   Cagliari - Como                                1 - 2

   Atalanta - Udinese                             2 - 2

   (16h45) Juventus - Pisa                             

  

   Domingo, 8 de março

   (08h30) Lecce - Cremonese                           

   (11h00) Bologna - Hellas Verona                     

           Fiorentina - Parma                          

   (14h00) Genoa - Roma                                

   (16h45) Milan - Inter                               

  

   Segunda-feira, 9 de março

   (16h45) Lazio - Sassuolo                            

  

   Classificação:             Pts   J   V   E   D  Gp  Gc  SG

    1. Inter                   67  27  22   1   4  64  21  43

    2. Milan                   57  27  16   9   2  43  20  23

    3. Napoli                  56  28  17   5   6  43  29  14

    4. Roma                    51  27  16   3   8  37  19  18

    5. Como                    51  28  14   9   5  46  21  25

    6. Juventus                47  27  13   8   6  46  28  18

    7. Atalanta                46  28  12  10   6  39  26  13

    8. Bologna                 39  27  11   6  10  36  32   4

    9. Sassuolo                38  27  11   5  11  34  36  -2

   10. Udinese                 36  28  10   6  12  33  41  -8

   11. Lazio                   34  27   8  10   9  26  27  -1

   12. Parma                   33  27   8   9  10  20  32 -12

   13. Cagliari                30  28   7   9  12  30  38  -8

   14. Torino                  30  28   8   6  14  28  49 -21

   15. Genoa                   27  27   6   9  12  32  39  -7

   16. Fiorentina              24  27   5   9  13  30  42 -12

   17. Cremonese               24  27   5   9  13  21  38 -17

   18. Lecce                   24  27   6   6  15  18  36 -18

   19. Pisa                    15  27   1  12  14  20  44 -24

   20. Hellas Verona           15  27   2   9  16  20  48 -28

jc/iga/dr/cb

Tópicos relacionados:

fbl ita

