Como vence 3ª seguida no Italiano e entra na briga por vaga na Champions

O Como venceu o Cagliari fora de casa por 2 a 1 neste sábado (7), pela 28ª rodada do Italiano, e vai dormir na quarta colocação da tabela, a última que dá vaga na próxima Liga dos Campeões.

Com esta terceira vitória consecutiva, o time do técnico Cesc Fàbregas iguala os 51 pontos da Roma (5ª), que no domingo vai visitar o Genoa (15º).

O Como, que nunca disputou uma competição europeia, receberá os 'giallorossi' no próximo fim de semana.

A Juventus, sexta colocada, está agora a quatro pontos de ambos, antes de enfrentar o Pisa (19º) ainda neste sábado em Turim.

O Como conquistou os três pontos na ilha da Sardenha com um golaço de fora da área do francês Lucas Da Cunha (76'), depois de abrir o placar com Martin Baturina (14') e sofrer o empate com Sebastiano Esposito marcando para o Cagliari (56').

"Hoje estávamos todos esgotados, foram muitos jogos seguidos, estávamos muito cansados", disse Fàbregas, cuja equipe empatou o jogo de ida da semifinal da Copa da Itália em 0 a 0 com a Inter de Milão no meio de semana.

"Por isso, esta é a vitória que me deixou mais satisfeito nesta temporada. É realmente um passo muito importante", comemorou o treinador espanhol.

Ainda no sábado, a Atalanta (7ª) empatou em 2 a 2 jogando em casa contra a Udinese (10ª).

A 'Dea', que vai receber o Bayern de Munique na próxima terça-feira no jogo de ida das oitavas de final da Champions, está agora cinco pontos atrás de Roma e Como.

Thomas Kristensen (39') e Keinan Davis (55') marcaram em cada tempo para colocar a Udinese em vantagem.

Mas dois gols do atacante Gianluca Scamacca em um intervalo de quatro minutos (75' e 79') deixaram tudo igual em Bérgamo.

--- Jogos da 28ª rodada do Campeonato Italiano (horário de Brasília) e classificação:

Sexta-feira, 6 de março

Napoli - Torino 2 - 1

Sábado, 7 de março

Cagliari - Como 1 - 2

Atalanta - Udinese 2 - 2

(16h45) Juventus - Pisa

Domingo, 8 de março

(08h30) Lecce - Cremonese

(11h00) Bologna - Hellas Verona

Fiorentina - Parma

(14h00) Genoa - Roma

(16h45) Milan - Inter

Segunda-feira, 9 de março

(16h45) Lazio - Sassuolo

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Inter 67 27 22 1 4 64 21 43

2. Milan 57 27 16 9 2 43 20 23

3. Napoli 56 28 17 5 6 43 29 14

4. Roma 51 27 16 3 8 37 19 18

5. Como 51 28 14 9 5 46 21 25

6. Juventus 47 27 13 8 6 46 28 18

7. Atalanta 46 28 12 10 6 39 26 13

8. Bologna 39 27 11 6 10 36 32 4

9. Sassuolo 38 27 11 5 11 34 36 -2

10. Udinese 36 28 10 6 12 33 41 -8

11. Lazio 34 27 8 10 9 26 27 -1

12. Parma 33 27 8 9 10 20 32 -12

13. Cagliari 30 28 7 9 12 30 38 -8

14. Torino 30 28 8 6 14 28 49 -21

15. Genoa 27 27 6 9 12 32 39 -7

16. Fiorentina 24 27 5 9 13 30 42 -12

17. Cremonese 24 27 5 9 13 21 38 -17

18. Lecce 24 27 6 6 15 18 36 -18

19. Pisa 15 27 1 12 14 20 44 -24

20. Hellas Verona 15 27 2 9 16 20 48 -28

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

jc/iga/dr/cb