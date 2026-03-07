Assine
Bayer Leverkusen tropeça com Freiburg e segue fora do G4 no Alemão

O Bayer Leverkusen se complicou na luta por uma vaga na próxima Liga dos Campeões ao ficar no empate em 3 a 3 com o Freiburg neste sábado (7), pela 25ª rodada do Campeonato Alemão.

Com 44 pontos, o Leverkusen fica na sexta colocação, que dá vaga na Liga Conferência, a três pontos do RB Leipzig (5º), que venceu o Augsburg (9º) por 2 a 1.

Em relação à quarta posição, a última dentro da zona de classificação da Champions, a diferença também é de três pontos, já que o time que a ocupa, o Stuttgart, empatou em 2 a 2 com o Mainz (14º).

O Hoffenheim, outro dos times na corrida pelo G4, se consolidou em terceiro graças à vitória por 4 a 2 sobre o lanterna Heidenheim, liderado pelo meia austríaco Alexander Prass, autor de dois gols na partida.

O Leverkusen, que havia ganhado fôlego no meio de semana com a vitória por 1 a 0 sobre o Hamburgo (10º) duelo atrasado 17ª rodada, não conseguiu confirmar sua reação.

Antes desse jogo, o time havia somado apenas um ponto nos dois compromissos anteriores e, por isso, vem fazendo um campeonato muito irregular: não emenda duas vitórias consecutivas desde janeiro.

Neste sábado, o resultado escapou nos últimos minutos, quando o Leverkusen vencia por 3 a 2 e Matthias Ginter (86') marcou o gol de empate do Freiburg (8º).

Também na reta final veio a vitória do Leipzig, que saiu atrás no placar jogando em casa contra o Augsburg, mas conseguiu a virada com Yan Diomandé (76') e um gol contra do zagueiro brasileiro Arthur Chaves (90'+2).

Já o Stuttgart deixou os três pontos escaparem nos acréscimos, quando o Maiz empatou em 2 a 2 marcando com Danny da Costa (90'+1).

O Hoffenheim, com a vitória em Heidenheim, também se colocou a três pontos do vice-líder, o Borussia Dortmund, que visita Colônia no último jogo deste sábado.

O Bayern de Munique, líder isolado do campeonato, deu mais um passo rumo ao seu 35º título alemão na sexta-feira, ao golear o Borussia Mönchengladbach por 4 a 1.

--- Jogos da 25ª rodada do Campeonato Alemão (horário de Brasília) e classificação:

  

   Sexta-feira, 6 de março

   Bayern de Munique - B. Mönchengladbach         4 - 1

  

   Sábado, 7 de março

   Heidenheim - Hoffenheim                        2 - 4

   RB Leipzig - Augsburg                          2 - 1

   Mainz - Stuttgart                              2 - 2

   Wolfsburg - Hamburgo                           1 - 2

   Freiburg - Bayer Leverkusen                    3 - 3

   (14h30) Colônia - Borussia Dortmund                 

  

   Domingo, 8 de março

   (11h30) St Pauli - Eintracht Frankfurt              

   (13h30) Union Berlin - Werder Bremen                

  

   Classificação:             Pts   J   V   E   D  Gp  Gc  SG

    1. Bayern de Munique       66  25  21   3   1  92  24  68

    2. Borussia Dortmund       52  24  15   7   2  51  25  26

    3. Hoffenheim              49  25  15   4   6  53  33  20

    4. Stuttgart               47  25  14   5   6  50  34  16

    5. RB Leipzig              47  25  14   5   6  48  34  14

    6. Bayer Leverkusen        44  25  13   5   7  48  32  16

    7. Eintracht Frankfurt     34  24   9   7   8  48  49  -1

    8. Freiburg                34  25   9   7   9  37  42  -5

    9. Augsburg                31  25   9   4  12  31  43 -12

   10. Hamburgo                29  25   7   8  10  28  36  -8

   11. Union Berlin            28  24   7   7  10  29  38  -9

   12. B. Mönchengladbach      25  25   6   7  12  28  43 -15

   13. Colônia                 24  24   6   6  12  33  41  -8

   14. Mainz                   24  25   5   9  11  29  41 -12

   15. St Pauli                23  24   6   5  13  23  40 -17

   16. Werder Bremen           22  24   5   7  12  25  44 -19

   17. Wolfsburg               20  25   5   5  15  34  55 -21

   18. Heidenheim              14  25   3   5  17  24  57 -33

dr/iga/cb

Tópicos relacionados:

fbl ger

