Bayer Leverkusen tropeça com Freiburg e segue fora do G4 no Alemão

O Bayer Leverkusen se complicou na luta por uma vaga na próxima Liga dos Campeões ao ficar no empate em 3 a 3 com o Freiburg neste sábado (7), pela 25ª rodada do Campeonato Alemão.

Com 44 pontos, o Leverkusen fica na sexta colocação, que dá vaga na Liga Conferência, a três pontos do RB Leipzig (5º), que venceu o Augsburg (9º) por 2 a 1.

Em relação à quarta posição, a última dentro da zona de classificação da Champions, a diferença também é de três pontos, já que o time que a ocupa, o Stuttgart, empatou em 2 a 2 com o Mainz (14º).

O Hoffenheim, outro dos times na corrida pelo G4, se consolidou em terceiro graças à vitória por 4 a 2 sobre o lanterna Heidenheim, liderado pelo meia austríaco Alexander Prass, autor de dois gols na partida.

O Leverkusen, que havia ganhado fôlego no meio de semana com a vitória por 1 a 0 sobre o Hamburgo (10º) duelo atrasado 17ª rodada, não conseguiu confirmar sua reação.

Antes desse jogo, o time havia somado apenas um ponto nos dois compromissos anteriores e, por isso, vem fazendo um campeonato muito irregular: não emenda duas vitórias consecutivas desde janeiro.

Neste sábado, o resultado escapou nos últimos minutos, quando o Leverkusen vencia por 3 a 2 e Matthias Ginter (86') marcou o gol de empate do Freiburg (8º).

Também na reta final veio a vitória do Leipzig, que saiu atrás no placar jogando em casa contra o Augsburg, mas conseguiu a virada com Yan Diomandé (76') e um gol contra do zagueiro brasileiro Arthur Chaves (90'+2).

Já o Stuttgart deixou os três pontos escaparem nos acréscimos, quando o Maiz empatou em 2 a 2 marcando com Danny da Costa (90'+1).

O Hoffenheim, com a vitória em Heidenheim, também se colocou a três pontos do vice-líder, o Borussia Dortmund, que visita Colônia no último jogo deste sábado.

O Bayern de Munique, líder isolado do campeonato, deu mais um passo rumo ao seu 35º título alemão na sexta-feira, ao golear o Borussia Mönchengladbach por 4 a 1.

--- Jogos da 25ª rodada do Campeonato Alemão (horário de Brasília) e classificação:

Sexta-feira, 6 de março

Bayern de Munique - B. Mönchengladbach 4 - 1

Sábado, 7 de março

Heidenheim - Hoffenheim 2 - 4

RB Leipzig - Augsburg 2 - 1

Mainz - Stuttgart 2 - 2

Wolfsburg - Hamburgo 1 - 2

Freiburg - Bayer Leverkusen 3 - 3

(14h30) Colônia - Borussia Dortmund

Domingo, 8 de março

(11h30) St Pauli - Eintracht Frankfurt

(13h30) Union Berlin - Werder Bremen

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Bayern de Munique 66 25 21 3 1 92 24 68

2. Borussia Dortmund 52 24 15 7 2 51 25 26

3. Hoffenheim 49 25 15 4 6 53 33 20

4. Stuttgart 47 25 14 5 6 50 34 16

5. RB Leipzig 47 25 14 5 6 48 34 14

6. Bayer Leverkusen 44 25 13 5 7 48 32 16

7. Eintracht Frankfurt 34 24 9 7 8 48 49 -1

8. Freiburg 34 25 9 7 9 37 42 -5

9. Augsburg 31 25 9 4 12 31 43 -12

10. Hamburgo 29 25 7 8 10 28 36 -8

11. Union Berlin 28 24 7 7 10 29 38 -9

12. B. Mönchengladbach 25 25 6 7 12 28 43 -15

13. Colônia 24 24 6 6 12 33 41 -8

14. Mainz 24 25 5 9 11 29 41 -12

15. St Pauli 23 24 6 5 13 23 40 -17

16. Werder Bremen 22 24 5 7 12 25 44 -19

17. Wolfsburg 20 25 5 5 15 34 55 -21

18. Heidenheim 14 25 3 5 17 24 57 -33

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

dr/iga/cb