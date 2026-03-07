Líbano registra mais de 450.000 deslocados pela guerra

Os bombardeios israelenses no Líbano provocaram o deslocamento de mais de 450.000 pessoas, anunciaram neste sábado (7) as autoridades locais.

"O número total de pessoas deslocadas registradas chegou a 454.000", das quais mais de 110 mil estão em centros de acolhimento, declarou a ministra dos Assuntos Sociais, Haneen Sayed, em uma entrevista coletiva.

