Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Neuer tem recaída de lesão muscular e vai desfalcar Bayern na Champions

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
07/03/2026 13:36

compartilhe

SIGA

Recuperado de uma lesão na panturrilha esquerda desde meados de fevereiro, o goleiro e capitão do Bayern de Munique, Manuel Neuer, teve uma recaída vai desfalcar a equipe pelo menos no jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões contra a Atalanta, daqui a três dias, informou o clube bávaro neste sábado (7).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Neuer "sofreu uma pequena lesão muscular na panturrilha esquerda durante a vitória por 4 a 1 contra o Borussia Mönchengladbach", na sexta-feira, explicou o Bayern em nota.

Embora o clube não tenha especificado por quanto tempo o veterano ficará afastado, o jornal Bild noticiou que Neuer ficará afastado por duas semanas.

O goleiro, portanto, perderá o jogo de ida das oitavas de final da Champions daqui a três dias, em Bérgamo, e também o jogo de volta em Munique, marcado para 18 de março.

Seu substituto será o jovem Jonas Urbig (22 anos), que chegou ao Bayern em janeiro de 2025.

Nesta temporada, Urbig disputou 11 jogos, oito deles na no Campeonato Alemão e uma na Champions, na última rodada da fase de grupos (vitória dos alemães por 2 a 1 sobre o PSV em Eindhoven).

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

tba/mcd/avl/cb

Tópicos relacionados:

campeones fbl ger ita liga octavos

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay