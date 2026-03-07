Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Trump diz que Cuba 'vive seus últimos momentos'

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
07/03/2026 12:36

compartilhe

SIGA

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou neste sábado que Cuba "vive seus últimos momentos", durante a reunião de cúpula "Escudo das Américas", em Doral (Flórida), para a qual convidou líderes aliados com o objetivo de abordar o combate aos cartéis no continente.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

"Cuba está em seus últimos momentos de vida", declarou o mandatário. "Eles estão no fim da linha. Eles não têm dinheiro, não têm petróleo. Eles têm uma filosofia ruim, têm um regime ruim que já é ruim há muito tempo".

Trump mencionou ainda que o governo comunista de Havana estava "negociando" com o secretário de Estado, Marco Rubio, e com ele próprio, sem revelar mais detalhes.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

aue/pno/gma/mr/fp

Tópicos relacionados:

cuba diplomacia eua

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay