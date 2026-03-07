Trump diz que Cuba 'vive seus últimos momentos'

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou neste sábado que Cuba "vive seus últimos momentos", durante a reunião de cúpula "Escudo das Américas", em Doral (Flórida), para a qual convidou líderes aliados com o objetivo de abordar o combate aos cartéis no continente.

"Cuba está em seus últimos momentos de vida", declarou o mandatário. "Eles estão no fim da linha. Eles não têm dinheiro, não têm petróleo. Eles têm uma filosofia ruim, têm um regime ruim que já é ruim há muito tempo".

Trump mencionou ainda que o governo comunista de Havana estava "negociando" com o secretário de Estado, Marco Rubio, e com ele próprio, sem revelar mais detalhes.

