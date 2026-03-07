Irã anuncia ataques contra 'grupos separatistas' no Curdistão iraquiano

A Guarda Revolucionária do Irã afirmou neste sábado (7) que atacou "grupos separatistas" na região do Curdistão iraquiano, após uma semana da guerra contra Israel e os Estados Unidos.

A região autônoma do Curdistão iraquiano abriga campos e bases de retaguarda de vários grupos militantes curdos iranianos, atacados pelo Irã desde o início da guerra.

Um dirigente de um grupo opositor exilado no Curdistão disse à AFP que posições de três partidos curdos iraquianos foram atacadas, sem deixar vítimas.

A Guarda Revolucionária afirmou em um comunicado divulgado pela agência Tasnim que "três locais de grupos separatistas na região iraquiana (do Curdistão) foram atingidos (...) nesta manhã".

"Se os grupos separatistas da região fizerem qualquer movimento contra a integridade territorial do Irã, nós os esmagaremos", afirmou a Guarda.

