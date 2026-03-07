Lucas Pinheiro vence etapa da Copa do Mundo de slalom gigante de Kranjska Gora

O campeão olímpico Lucas Pinheiro Braathen venceu neste sábado (7) a prova do slalom gigante da etapa da Copa do Mundo de esqui alpino de Kranjska Gora, na Eslovênia.

Líder após a primeira descida, o brasileiro de 25 anos conseguiu administrar a vantagem na segunda descida, disputada com sol intenso.

Sólido e preciso, ele terminou à frente do suíço Loïc Meillard (a 54 centésimos) e do austríaco Stefan Brennsteiner (a 80 centésimos).

Com muita confiança após seu histórico ouro olímpico em Milão-Cortina, a primeira medalha do esporte latino-americano em Jogos de Inverno, Lucas Pinheiro conquistou sua sétima vitória em etapas da Copa do Mundo, a terceira no slalom gigante e a segunda na atual temporada, depois da etapa de slalom de Levi em novembro.

Com a vitória, o brasileiro entra também na briga pelo Globo de Cristal da modalidade especialidade, ficando a apenas 48 pontos (495 a 447) do líder suíço Marco Odermatt, que neste sábado terminou em um decepcionante quinto lugar.

O título da especialidade será decidido na última etapa do slalom gigante da Copa do Mundo, em Lillehammer (Noruega), no fim de março, com três candidatos: Odermatt, Pinheiro Braathen e Meillard, que está a 89 pontos de seu compatriota suíço (a vitória em cada prova vale 100 pontos).

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

vg/chc/mcd/avl/fp