Inundações na capital do Quênia deixam 23 mortos
Pelo menos 23 pessoas morreram nas inundações que afetaram Nairóbi nas últimas horas, informou a polícia neste sábado (7), enquanto prosseguem as operações de busca e resgate em um cenário de devastação.
A capital do Quênia foi atingida na sexta-feira por fortes chuvas que transformaram as principais ruas da cidade em rios e inundaram milhares de casas e estabelecimentos comerciais.
As equipes de emergência trabalhavam para recuperar corpos e resgatar moradores bloqueados neste sábado.
"Muitas áreas da cidade foram afetadas, assim como vários condados em todo o país", declarou à AFP o porta-voz da Cruz Vermelha do Quênia, Munir Ahmed.
A polícia informou que resgatou pelo menos 29 pessoas durante a noite e que permanecerá "totalmente mobilizada, respondendo ativamente aos pedidos de socorro e prosseguindo com as missões de busca e resgate".
A Kenya Airways informou que foi obrigada a desviar diversos voos de Nairóbi para outras cidades devido às chuvas.
