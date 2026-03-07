Operação israelense no Líbano mata 41 pessoas, anuncia Ministério da Saúde
O balanço da operação israelense executada durante a noite no leste do Líbano subiu para 41 mortos e 40 feridos, anunciou o Ministério da Saúde libanês em um comunicado.
"As incursões realizadas pelo inimigo israelense contra a cidade de Nabi Chit e as localidades vizinhas do distrito de Baalbek causaram um total de 41 mortos e 40 feridos", afirma a nota. O balanço anterior mencionava 16 mortos.
