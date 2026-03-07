Partido de ex-rapper se aproxima da vitória no Nepal

O partido do rapper que se tornou prefeito de Katmandu, Balendra Shah, de 35 anos, está próximo de obter a maioria das cadeiras na Câmara dos Representantes do Nepal, segundo os primeiros resultados neste sábado (7) pela Comissão Eleitoral.

Estas foram as primeiras eleições legislativas no país após a revolta dos jovens da Geração Z que, há seis meses, provocou a queda do governo.

Os protestos começaram devido a um breve bloqueio das redes sociais, mas rapidamente se transformaram em um amplo movimento de contestação durante o qual 77 pessoas morreram e o Parlamento foi incendiado.

A taxa de participação nas eleições, que foram dominadas pelo confronto entre a juventude e a antiga classe política, foi de 59%, segundo o órgão eleitoral.

Até o momento, foram divulgados os resultados definitivos de apenas 34 circunscrições.

O Partido Nacional Independente de Shah (Rastriya Swatantra ou RSP, de centro) venceu em 27, o Congresso Nepalês em quatro e o partido marxista do ex-primeiro-ministro KP Sharma Oli em apenas uma. Outros dois candidatos venceram em um distrito eleitoral cada.

As primeiras projeções indicam que o RSP de Shah está em primeiro lugar em vários distritos eleitorais.

"Se observarmos a tendência, o partido Rastriya Swatantra lidera em muitos distritos eleitorais e conquistou várias cadeiras", declarou à AFP o porta-voz da Comissão Eleitoral, Narayan Prasad Bhattarai.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

bur-pjm/vgu/ms/clr/arm/dbh/fp