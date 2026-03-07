Tornados deixam quatro mortos em Míchigan

Pelo menos quatro pessoas morreram e mais de 10 ficaram feridas na sexta-feira (6) na passagem de vários tornados pelo estado de Michigan, região norte dos Estados Unidos, informaram as autoridades e a imprensa local.

Uma pessoa morreu no condado de Cass, no extremo sudoeste do estado, segundo a polícia, que também relatou "vários feridos".

O canal local WTVB informou que a passagem de outro tornado por Union City, no sul de Michigan, provocou três mortes e deixou 12 feridos, segundo o xerife do condado.

A governadora do estado, Gretchen Whitmer, ativou na sexta-feira um centro de operações de emergência para coordenar as equipes de resgate.

