Ex-campeão dos 100 metros, Fred Kerley, é suspenso por 2 anos por violar regras antidoping

O atleta americano Fred Kerley, ex-campeão mundial dos 100 metros rasos, foi punido nesta sexta-feira (6) com uma suspensão de dois anos por não ter informado sua localização às autoridades antidoping, anunciou a Unidade de Integridade do Atletismo (AIU) em um comunicado.

Kerley, medalhista de ouro nos 100 metros no Mundial de Atletismo de 2022 em Eugene, está suspenso desde agosto do ano passado após ter cometido três falhas ao informar seu paradeiro em um período de 12 meses.

Um tribunal disciplinar da AIU confirmou sua suspensão nesta sexta-feira e decidiu que o atleta de 30 anos, também medalhista nos 100 metros nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020 e Paris 2024, foi "negligente e, em certa medida, imprudente" ao violar as regras antidoping.

Todos os atletas de elite devem cumprir requisitos rigorosos para informar as autoridades antidoping sobre seu paradeiro, seja em campos de treinamento ou durante viagens, e devem fornecer um horário e local específicos todos os dias para se submeterem a testes antidoping swem aviso prévio.

Se registrarem três violações em um ano, como não comparecer a um teste ou fornecer informações imprecisas à agência antidoping, estarão sujeitos a penalidades.

"Infelizmente, substâncias dopantes sofisticadas só podem ser detectadas na amostra de um atleta por alguns dias ou até mesmo horas após a administração", disse o diretor da AIU, Brett Clothier, em um comunicado.

"As organizações antidoping precisam ter a possibilidade de testar os atletas sem aviso prévio, no dia e horário que escolherem. Caso contrário, os programas antidoping não funcionarão e os atletas que usam doping conseguirão facilmente escapar da detecção", acrescentou.

Kerley afirmou que pretende participar dos 'Enhanced Games' (Jogos Aprimorados) em Las Vegas, em maio, onde os competidores poderão usar substâncias para melhorar o desempenho.

A World Athletics, entidade que rege o atletismo mundial, alertou que qualquer atleta que participar deste evento inaugural enfrentará sanções "significativas".

