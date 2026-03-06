Sabalenka estreia em Indian Wells com vitória; Zverev também avança
A bielorrussa Aryna Sabalenka iniciou com vitória nesta sexta-feira (6) sua nova campanha em Indian Wells, nos Estados Unidos, um dos torneios que ela ainda não conquistou na carreira e onde o alemão Alexander Zverev também avançou sem dificuldades.
Em mais uma tarde de muito vento no deserto californiano, Sabalenka derrotou a japonesa Himeno Sakatsume com parciais de 6-4 e 6-2 em uma partida da segunda rodada.
A número 1 do mundo pareceu desconfortável na quadra, especialmente no primeiro set contra Sakatsume (136ª do ranking da WTA), que vinha do qualifying.
No primeiro set, Sabalenka só conseguiu quebrar o saque da tenista asiática no primeiro game, mas no segundo, encontrou um caminho mais claro para chegar à vitória em 70 minutos e também desfrutou do momento feliz fora da quadra.
Seu noivo, o empresário brasileiro Georgios Frangulis, comemorou o triunfo na tribuna vestindo uma camiseta do astro do basquete Giannis Antetokounmpo.
Na entrevista após o jogo na quadra, Sabalenka exibiu o anel de noivado com o qual Frangulis a pediu em casamento no início da semana.
"Como eu poderia dizer não a este anel?", brincou a bielorrussa. "Georgios sabia que eu diria sim, não importa o tamanho do anel".
Além do casamento iminente, Sabalenka também quer comemorar a conquista de um dos títulos que tem lhe escapado nas quadras duras.
A número 1 do mundo perdeu a final no ano passado para a jovem russa Mirra Andreeva e, em 2023, também foi derrotada em outra decisão, para a cazaque Elena Rybakina.
Sua próxima adversária será a romena Jaqueline Cristian ou a australiana Maya Joint.
- Zverev vence Berrettini -
No masculino, Alexander Zverev, número quatro do mundo, foi o primeiro dos principais favoritos a entrar em quadra.
O alemão avançou sem dificuldades, derrotando o italiano Matteo Berrettini por 6-3 e 6-4.
Zverev não enfrentou nenhum break point e quebrou o saque de Berrettini uma vez em cada set para selar a vitória em apenas 71 minutos.
É um início encorajador para o alemão, que perdeu em sua estreia neste torneio no ano passado e nunca passou das quartas de final.
"Estou feliz com a partida. Acho que ele é um adversário difícil, especialmente para mim, porque ele me venceu nas duas últimas vezes. Estou muito feliz com esta vitória tranquila", disse Zverev à imprensa.
Ainda nesta sexta-feira, o italiano Jannik Sinner, número dois do ranking da ATP, enfrenta o tcheco Dalibor Svrcina, em seu retorno a Indian Wells após um ano de ausência.
O espanhol Carlos Alcaraz e o sérvio Novak Djokovic, os outros favoritos, farão suas estreias no sábado contra o búlgaro Grigor Dimitrov e o polonês Kamil Majchrzak, respectivamente.
No mesmo dia, o brasileiro João Fonseca, que em sua estreia na quarta-feira venceu o belga Raphael Collignon por 2-0, vai enfrentar o russo Karen Khachanov.
--- Resultados desta sexta-feira do Torneio de Indian Wells:
- Simples feminino - 2ª rodada
Aryna Sabalenka (BLR/N.1) x Himeno Sakatsume (JPN) 6-4, 6-2
Victoria Mboko (CAN/N.10) x Kimberly Birrell (AUS) 6-4, 7-6 (7/5)
Anna Kalinskaya (RUS/N.23) x Zeynep Sönmez (TUR) 6-4, 7-6 (7/4)
Emma Raducanu (GBR/N.25) x Anastasia Zakharova (RUS) 6-1, 6-3
Sorana Cirstea (ROM) x Diana Shnaider (RUS/N.21) 6-2, 7-6 (7/0)
Linda Nosková (CZE/N.14) x Jessica Bouzas (ESP) 6-3, 6-3
Talia Gibson (AUS) x Ekaterina Alexandrova (RUS/N.11) 6-3, 7-5
Clara Tauson (DIN/N.17) x Yulia Putintseva (CAZ) 7-6 (11/9), 6-2
Ajla Tomljanovic (AUS) x Wang Xinyu (CHN/N.30) 6-3, 6-1
- Simples masculino - 2ª rodada
Marton Fucsovics (HUN) x Lorenzo Musetti (ITA/N.5) 7-5, 6-1
Arthur Fils (FRA/N.30) x Dino Prizmic (CRO) 6-2, 3-2 (abandono)
Flavio Cobolli (ITA/N.15) x Miomir Kecmanovic (SRB) 3-6, 6-3, 6-4
Alexander Zverev (ALE/N.4) x Matteo Berrettini (ITA) 6-3, 6-4
Ben Shelton (EUA/N.8) x Reilly Opelka (EUA) 6-7 (3/7), 7-6 (7/4), 6-3
Learner Tien (EUA/N.25) x Adam Walton (AUS) 7-6 (7/3), 7-6 (10/8)
