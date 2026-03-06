PSG perde em casa para Monaco (3-1) e dúvidas aumentam às vésperas das oitavas da Champions

O Paris Saint-Germain, líder da Ligue 1, sofreu um revés em casa contra um dos times que lhe têm dado trabalho nesta temporada, o Monaco, que surpreendeu a todos ao vencer por 3 a 1 no Parque dos Príncipes, nesta sexta-feira (6), pela 25ª rodada.

A liderança do PSG não está em perigo, já que o time de Luis Enrique chegou a este fim de semana com quatro pontos de vantagem sobre o segundo colocado Lens, que, caso vença o lanterna Metz em casa no domingo, ficará a apenas um ponto do líder.

Na partida desta sexta, antecipada porque o PSG vai enfrentar o Chelsea em casa na terça, pelo jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões, o Monaco abriu o placar aos 27 minutos graças a um erro de Warren Zaire-Emery, que permitiu ao atacante americano Folarin Balogun tocar para o meia Maghnes Akliouche, que superou o goleiro Matvei Safonov.

O segundo gol da equipe do Principado também surgiu de um lance infeliz para o PSG, desta vez uma bola mal afastada por Vitinha, que sobrou para Aleksandr Golovin fazer 2 a 0 (55').

Bradley Barcola deu esperança de reação ao PSG (71'), mas Balogun rapidamente jogou um balde de água fria (73'), fechando a vitória do Monaco por 3 a 1.

- Osso duro -

Das quatro partidas que o PSG perdeu na Ligue 1 nesta temporada, duas foram contra o Monaco.

Mais recentemente, PSG e Monaco se enfrentaram nos dias 17 e 25 de fevereiro, na repescagem da Liga dos Campeões, onde os parisienses se classificaram, mas somente após uma batalha árdua.

No jogo de ida, o Monaco abriu 2 a 0, mas acabou perdendo por 3 a 2 no Stade Louis II.

Esse resultado deixava o PSG com uma vantagem significativa, mas a equipe teve dificuldades para garantir a vitória na partida de volta, em seu estádio. Nele, o Monaco abriu o placar antes de ceder o empate em 2 a 2, com os parisienses sofrendo nos acréscimos e com a ameaça de que mais um gol do rival, que jogou a última meia hora com 10 homens devido à expulsão de Mamadou Coulibaly, pudesse levar o jogo para a prorrogação.

- Subindo na tabela -

O resultado desta sexta-feira confirma que o Monaco é uma pedra no sapato de Luis Enrique, cujo time vem mostrando sinais de inconsistência, o que parece estar atrapalhando sua busca pela defesa dos títulos francês e europeu conquistados na temporada passada.

Com essa vitória, o Monaco sobe da sétima para a quinta posição e agora está empatado em 40 pontos com o Lille (6º) e o Rennes (7º), que enfrentam o Lorient (10º) e o Nice (15º), respectivamente, no domingo.

Em relação às vagas para a Liga dos Campeões, o Monaco está agora a apenas três pontos do Olympique de Marselha (4º), que visita o Toulouse (11º) neste sábado, justamente o time que o eliminou na quarta-feira nas quartas de final da Copa da França.

--- Jogos da 25ª rodada do campeonato francês (horário de Brasília) e classificação:

Sexta-feira, 6 de março

PSG - Monaco 1 - 3

Sábado, 7 de março

(13h00) Nantes - Angers

(15h00) Auxerre - Strasbourg

(17h05) Toulouse - Olympique de Marselha

Domingo, 8 de março

(11h00) Lens - Metz

(13h15) Brest - Le Havre

Nice - Rennes

Lille - Lorient

(16h45) Lyon - Paris Football Club

Classificação: Pts J V E D GP GC SG

1. PSG 57 25 18 3 4 54 22 32

2. Lens 53 24 17 2 5 45 21 24

3. Lyon 45 24 14 3 7 39 26 13

4. Olympique de Marselha 43 24 13 4 7 51 33 18

5. Monaco 40 25 12 4 9 43 37 6

6. Lille 40 24 12 4 8 37 31 6

7. Rennes 40 24 11 7 6 38 35 3

8. Strasbourg 35 24 10 5 9 40 31 9

9. Brest 33 24 9 6 9 32 34 -2

10. Lorient 33 24 8 9 7 34 38 -4

11. Toulouse 31 24 8 7 9 33 28 5

12. Angers 29 24 8 5 11 22 30 -8

13. Le Havre 26 24 6 8 10 20 30 -10

14. Paris Football Club 26 24 6 8 10 28 40 -12

15. Nice 24 24 6 6 12 30 44 -14

16. Auxerre 18 24 4 6 14 19 35 -16

17. Nantes 17 24 4 5 15 22 41 -19

18. Metz 13 24 3 4 17 22 53 -31

