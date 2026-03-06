Conflito Paquistão-Afeganistão deixa 56 civis afegãos mortos, quase metade crianças

O chefe de direitos humanos da ONU disse nesta sexta-feira (6) que 56 civis afegãos morreram, quase metade deles crianças, desde que as hostilidades entre Afeganistão e Paquistão se intensificaram na semana passada.

"Peço encarecidamente a todas as partes que ponham fim ao conflito", declarou Volker Türk em um comunicado.

Os dois países vizinhos se enfrentam ao longo da fronteira desde 26 de fevereiro, quando o Afeganistão lançou uma ofensiva fronteiriça em represália a ataques aéreos do Paquistão.

Islamabad respondeu ao longo da fronteira e com novos ataques aéreos, bombardeando múltiplos alvos, incluindo a antiga base aérea americana de Bagram, a capital Cabul e a cidade meridional de Kandahar.

Türk indicou que, desde a intensificação das hostilidades, "56 civis, incluindo 24 crianças e seis mulheres, morreram".

"Outras 129 pessoas, incluindo 41 crianças e 31 mulheres, ficaram feridas", acrescentou.

E desde o início do ano, os números são ainda mais altos, com 69 civis mortos no Afeganistão e 141 feridos, acrescentou Türk.

O Paquistão insiste que não matou nenhum civil no conflito. Os números de vítimas de ambos os lados são difíceis de verificar de forma independente.

A agência da ONU para refugiados assinalou na quinta-feira que cerca de 115 mil afegãos e 3 mil pessoas no Paquistão foram deslocados pelos combates na última semana.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

nl/rjm/ach/mlm/ksb/am