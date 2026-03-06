Na volta de Kevin De Bruyne, Napoli vence Torino (2-1) e cola no vice-líder Milan

O Napoli, terceiro colocado na tabela, venceu o Torino por 2 a 1 nesta sexta-feira (6), na partida que abriu a 28ª rodada da Serie A, e diminuiu a diferença para apenas um ponto em relação ao Milan (2º colocado), que recebe a líder Inter de Milão no domingo, no 'Derby della Madonnina'.

A partida também foi marcada pelo retorno do craque belga Kevin De Bruyne, que entrou em campo na reta final (79'), após 132 dias de ausência devido a uma lesão na coxa direita sofrida em 25 de outubro.

Foi uma noite feliz para os torcedores do Napoli, que comemoraram graças aos gols do ponta brasileiro Alisson Santos (7') e do meia macedônio Eljif Elmas (68'), naquela que foi a primeira vitória do clube em casa na Serie A desde o dia 31 de janeiro.

O Torino só ameaçou na reta final, quando diminuiu a desvantagem com um gol do meio-campista Cesare Casadei (86').

A alegria do Napoli não veio apenas do retorno de De Bruyne, mas também da volta de outro jogador fundamental, o meia camaronês Frank Anguissa, que estava afastado desde o dia 9 de novembro.

"É claro que tivemos o retorno desses jogadores importantes, o que nos traz muita tranquilidade, mas o que mais me impressionou foi a atuação desta equipe, que lutou durante os 90 minutos para garantir três pontos importantes", enfatizou o técnico do Napoli, Antonio Conte.

O Torino, que sofreu sua terceira derrota nas últimas quatro rodadas, permanece na décima quarta posição (30 pontos), seis à frente do primeiro colocado na zona de rebaixamento, o Lecce (18º, 24 pontos).

--- Jogos da 28ª rodada do Campeonato Italiano (horário de Brasília) e classificação:

Sexta-feira, 6 de março

Napoli - Torino 2 - 1

Sábado, 7 de março

(11h00) Cagliari - Como

(14h00) Atalanta - Udinese

(16h45) Juventus - Pisa

Domingo, 8 de março

(08h30) Lecce - Cremonese

(11h00) Bologna - Hellas Verona

Fiorentina - Parma

(14h00) Genoa - Roma

(16h45) Milan - Inter

Segunda-feira, 9 de março

(16h45) Lazio - Sassuolo

Classificação: Pts J V E D GP GC SG

1. Inter 67 27 22 1 4 64 21 43

2. Milan 57 27 16 9 2 43 20 23

3. Napoli 56 28 17 5 6 43 29 14

4. Roma 51 27 16 3 8 37 19 18

5. Como 48 27 13 9 5 44 20 24

6. Juventus 47 27 13 8 6 46 28 18

7. Atalanta 45 27 12 9 6 37 24 13

8. Bologna 39 27 11 6 10 36 32 4

9. Sassuolo 38 27 11 5 11 34 36 -2

10. Udinese 35 27 10 5 12 31 39 -8

11. Lazio 34 27 8 10 9 26 27 -1

12. Parma 33 27 8 9 10 20 32 -12

13. Cagliari 30 27 7 9 11 29 36 -7

14. Torino 30 28 8 6 14 28 49 -21

15. Genoa 27 27 6 9 12 32 39 -7

16. Fiorentina 24 27 5 9 13 30 42 -12

17. Cremonese 24 27 5 9 13 21 38 -17

18. Lecce 24 27 6 6 15 18 36 -18

19. Pisa 15 27 1 12 14 20 44 -24

20. Hellas Verona 15 27 2 9 16 20 48 -28

