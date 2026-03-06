Assine
Real Madrid vence Celta (2-1) nos acréscimos e não deixa Barça disparar

06/03/2026 19:50

Depois de ficar em apuros durante um longo período, o Real Madrid conquistou uma dramática vitória por 2 a 1, graças a um gol de Fede Valverde nos acréscimos, em sua visita ao Celta de Vigo nesta sexta-feira (6), na partida que abriu a 27ª rodada da LaLiga.

Após as recentes derrotas diante de Osasuna (2-1) e Getafe (1-0), o gigante da capital espanhola não podia se dar ao luxo de mais tropeços e, agora em segundo lugar na tabela com 63 pontos, está provisoriamente a apenas um ponto do líder Barcelona, que tem um jogo difícil no sábado: visita o Athletic Bilbao (9º colocado). 

Valverde salvou o Real Madrid nos descontos (90'+5) quando tudo levava a crer que o jogo em Balaídos terminaria empatado.

Antes disso, o francês Aurelien Tchouaméni havia colocado o Real Madrid em vantagem logo aos 11 minutos, mas Borja Iglesias empatou para o Celta aos 25.

"Ainda há um longo caminho a percorrer na LaLiga, muitos pontos em disputa... Neste momento, é quase como se a LaLiga ainda nem tivesse começado", disse Arbeloa aos repórteres. "Cada jogo é contra uma equipe que tem seus próprios objetivos e cada partida será uma batalha", acrescentou.

O Real Madrid chegou para esta partida com dez desfalques por lesão ou suspensão, e sem vários de seus principais jogadores, especialmente o atacante francês Kylian Mbappé, que ainda se recupera de um problema físico.

A vitória foi crucial para o time comandado pelo técnico Álvaro Arbeloa após recentes decepções e pouco antes do confronto das oitavas de final da Liga dos Campeões contra o Manchester City de Pep Guardiola.

--- Jogos da 27ª rodada do Campeonato Espanhol (horário de Brasília):

Sexta-feira, 6 de março

Celta Vigo - Real Madrid 1 - 2

Sábado, 7 de março

(10h00) Osasuna - Mallorca

(12h15) Levante - Girona

(14h30) Atlético de Madrid - Real Sociedad

(17h00) Athletic Bilbao - Barcelona

Domingo, 8 de março

(10h00) Villarreal - Elche

(12h15) Getafe - Betis

(14h30) Sevilla - Rayo Vallecano

(17h00) Valencia - Alavés

Segunda-feira, 9 de março

(17h00) Espanyol - Real Oviedo

Classificação: Pts J V E D GP GC SG

1. Barcelona 64 26 21 1 4 71 26 45

2. Real Madrid 63 27 20 3 4 56 23 33

3. Atlético de Madrid 51 26 15 6 5 43 23 20

4. Villarreal 51 26 16 3 7 48 31 17

5. Betis 43 26 11 10 5 42 32 10

6. Celta Vigo 40 27 10 10 7 37 30 7

7. Espanyol 36 26 10 6 10 33 39 -6

8. Real Sociedad 35 26 9 8 9 38 38 0

9. Athletic Bilbao 35 26 10 5 11 30 36 -6

10. Osasuna 33 26 9 6 11 30 30 0

11. Getafe 32 26 9 5 12 21 29 -8

12. Rayo Vallecano 30 26 7 9 10 26 32 -6

13. Sevilla 30 26 8 6 12 34 41 -7

14. Girona 30 26 7 9 10 27 42 -15

15. Valencia 29 26 7 8 11 27 39 -12

16. Alavés 27 26 7 6 13 23 34 -11

17. Elche 26 26 5 11 10 34 39 -5

18. Mallorca 24 26 6 6 14 29 42 -13

19. Levante 21 26 5 6 15 28 44 -16

20. Real Oviedo 17 26 3 8 15 16 43 -27

