Real Madrid vence Celta (2-1) nos acréscimos e não deixa Barça disparar
Depois de ficar em apuros durante um longo período, o Real Madrid conquistou uma dramática vitória por 2 a 1, graças a um gol de Fede Valverde nos acréscimos, em sua visita ao Celta de Vigo nesta sexta-feira (6), na partida que abriu a 27ª rodada da LaLiga.
Após as recentes derrotas diante de Osasuna (2-1) e Getafe (1-0), o gigante da capital espanhola não podia se dar ao luxo de mais tropeços e, agora em segundo lugar na tabela com 63 pontos, está provisoriamente a apenas um ponto do líder Barcelona, que tem um jogo difícil no sábado: visita o Athletic Bilbao (9º colocado).
Valverde salvou o Real Madrid nos descontos (90'+5) quando tudo levava a crer que o jogo em Balaídos terminaria empatado.
Antes disso, o francês Aurelien Tchouaméni havia colocado o Real Madrid em vantagem logo aos 11 minutos, mas Borja Iglesias empatou para o Celta aos 25.
"Ainda há um longo caminho a percorrer na LaLiga, muitos pontos em disputa... Neste momento, é quase como se a LaLiga ainda nem tivesse começado", disse Arbeloa aos repórteres. "Cada jogo é contra uma equipe que tem seus próprios objetivos e cada partida será uma batalha", acrescentou.
O Real Madrid chegou para esta partida com dez desfalques por lesão ou suspensão, e sem vários de seus principais jogadores, especialmente o atacante francês Kylian Mbappé, que ainda se recupera de um problema físico.
A vitória foi crucial para o time comandado pelo técnico Álvaro Arbeloa após recentes decepções e pouco antes do confronto das oitavas de final da Liga dos Campeões contra o Manchester City de Pep Guardiola.
--- Jogos da 27ª rodada do Campeonato Espanhol (horário de Brasília):
Sexta-feira, 6 de março
Celta Vigo - Real Madrid 1 - 2
Sábado, 7 de março
(10h00) Osasuna - Mallorca
(12h15) Levante - Girona
(14h30) Atlético de Madrid - Real Sociedad
(17h00) Athletic Bilbao - Barcelona
Domingo, 8 de março
(10h00) Villarreal - Elche
(12h15) Getafe - Betis
(14h30) Sevilla - Rayo Vallecano
(17h00) Valencia - Alavés
Segunda-feira, 9 de março
(17h00) Espanyol - Real Oviedo
Classificação: Pts J V E D GP GC SG
1. Barcelona 64 26 21 1 4 71 26 45
2. Real Madrid 63 27 20 3 4 56 23 33
3. Atlético de Madrid 51 26 15 6 5 43 23 20
4. Villarreal 51 26 16 3 7 48 31 17
5. Betis 43 26 11 10 5 42 32 10
6. Celta Vigo 40 27 10 10 7 37 30 7
7. Espanyol 36 26 10 6 10 33 39 -6
8. Real Sociedad 35 26 9 8 9 38 38 0
9. Athletic Bilbao 35 26 10 5 11 30 36 -6
10. Osasuna 33 26 9 6 11 30 30 0
11. Getafe 32 26 9 5 12 21 29 -8
12. Rayo Vallecano 30 26 7 9 10 26 32 -6
13. Sevilla 30 26 8 6 12 34 41 -7
14. Girona 30 26 7 9 10 27 42 -15
15. Valencia 29 26 7 8 11 27 39 -12
16. Alavés 27 26 7 6 13 23 34 -11
17. Elche 26 26 5 11 10 34 39 -5
18. Mallorca 24 26 6 6 14 29 42 -13
19. Levante 21 26 5 6 15 28 44 -16
20. Real Oviedo 17 26 3 8 15 16 43 -27
