Liverpool vence Wolverhampton (3-1) e vai às quartas da Copa da Inglaterra

O Liverpool venceu o Wolverhampton por 3 a 1 nesta sexta-feira (6) e garantiu uma vaga nas quartas de final da Copa da Inglaterra (FA Cup) vingando a derrota sofrida para o mesmo time na Premier League, que os havia vencido 72 horas antes.

Os 'Reds', que foram surpreendentemente derrotados por 2 a 1 em Molineux na terça-feira, marcaram duas vezes em menos de três minutos no início do segundo tempo: primeiro com Andy Robertson (51') e depois com um cruzamento do lateral-esquerdo finalizado pelo atacante egípcio Mohamed Salah (53').

O escocês vem sendo um dos reservas que entram em campo com frequência, como parte da estratégia de rodízio de jogadores para a Copa da Inglaterra, juntamente com o zagueiro Joe Gomez, o jovem ponta Rio Ngumoha (de 17 anos) e o meio-campista Curtis Jones, improvisado na lateral direita.

Jones também deixou sua marca no placar (74') fazendo 3 a 0, antes de Hee-chan Hwang diminuir já nos acréscimos (90'+2).

--- Jogos das oitavas de final da Copa da Inglaterra:

Sexta-feira, 6 de março

Wolverhampton - Liverpool 1 - 3

Sábado, 7 de março

(9h15) Mansfield Town (3ªD) - Arsenal

(14h45) Wrexham (2ªD) - Chelsea

(17h00) Newcastle - Manchester City

Domingo, 8 de março

(9h00) Fulham - Southampton (2ªD)

(10h30) Port Vale (3ªD) - Sunderland

(13h30) Leeds United - Norwich City (2ªD)

Segunda-feira, 9 de março

(16h30) West Ham - Brentford

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

./bds/jta/bm/aam