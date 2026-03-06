Wall Street fecha em queda, afetada por petróleo e emprego nos EUA

A Bolsa de Nova York fechou em queda nesta sexta-feira (6), pressionada pela contínua alta dos preços do petróleo devido à guerra no Oriente Médio, somada à queda do emprego nos Estados Unidos.

O Dow Jones recuou 0,95%, o Nasdaq perdeu 1,59% e o S&P caiu 1,33%.

"Os preços da energia estão gerando cada vez mais preocupação", comentou à AFP Tim Urbanowicz, da Innovator Capital Management.

Os preços do petróleo dispararam quase 30% nesta semana, atingindo níveis que não eram vistos desde 2023, devido à interrupção parcial do tráfego no estreito de Ormuz.

Os investidores temem que esse aumento tenha um forte impacto nos preços ao consumidor.

Segundo o site oficial de monitoramento AAA, os preços médios da gasolina nos Estados Unidos subiram cerca de 11% durante a última semana.

"O mercado não vai reagir bem se essa situação se prolongar", afirmou Urbanowicz. "Isso vai exercer uma forte pressão, que pode inclusive ter um efeito recessivo".

Donald Trump prometeu nesta sexta-feira continuar a guerra até a "capitulação incondicional" do Irã.

Além do conflito, "um desastroso relatório sobre o emprego" pressionou ainda mais as ações, afirma José Torres, da Interactive Brokers.

Segundo os dados oficiais publicados nesta sexta-feira, o desemprego subiu para 4,4%. Os investidores esperavam que permanecesse inalterado, em 4,3%.

"Isso cria uma situação complexa" para o Federal Reserve (Fed, banco central dos EUA), opinou Gina Bolvin, da Bolvin Wealth Management Group.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

ni/dga/mar/nn/am