Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Wall Street fecha em queda, afetada por petróleo e emprego nos EUA

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
06/03/2026 19:38

compartilhe

SIGA

A Bolsa de Nova York fechou em queda nesta sexta-feira (6), pressionada pela contínua alta dos preços do petróleo devido à guerra no Oriente Médio, somada à queda do emprego nos Estados Unidos.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O Dow Jones recuou 0,95%, o Nasdaq perdeu 1,59% e o S&P caiu 1,33%.

"Os preços da energia estão gerando cada vez mais preocupação", comentou à AFP Tim Urbanowicz, da Innovator Capital Management.

Os preços do petróleo dispararam quase 30% nesta semana, atingindo níveis que não eram vistos desde 2023, devido à interrupção parcial do tráfego no estreito de Ormuz.

Os investidores temem que esse aumento tenha um forte impacto nos preços ao consumidor.

Segundo o site oficial de monitoramento AAA, os preços médios da gasolina nos Estados Unidos subiram cerca de 11% durante a última semana.

"O mercado não vai reagir bem se essa situação se prolongar", afirmou Urbanowicz. "Isso vai exercer uma forte pressão, que pode inclusive ter um efeito recessivo".

Donald Trump prometeu nesta sexta-feira continuar a guerra até a "capitulação incondicional" do Irã.

Além do conflito, "um desastroso relatório sobre o emprego" pressionou ainda mais as ações, afirma José Torres, da Interactive Brokers.

Segundo os dados oficiais publicados nesta sexta-feira, o desemprego subiu para 4,4%. Os investidores esperavam que permanecesse inalterado, em 4,3%.

"Isso cria uma situação complexa" para o Federal Reserve (Fed, banco central dos EUA), opinou Gina Bolvin, da Bolvin Wealth Management Group.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

ni/dga/mar/nn/am

Tópicos relacionados:

bolsa eua mercado novayork

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay