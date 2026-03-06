Assine
Bayern goleia Gladbach (4-1) e amplia vantagem na liderança da Bundesliga

AF
AFP
Repórter
06/03/2026 19:02

Sem poder contar com seu artilheiro Harry Kane, Luis Díaz acabou sendo o grande destaque: o atacante colombiano liderou o Bayern de Munique em mais uma vitória, desta vez por 4 a 1 em casa contra o Borussia Mönchengladbach, nesta sexta-feira (6), pela 25ª rodada da Bundesliga.

Díaz foi decisivo no primeiro tempo para garantir o triunfo, com um gol e uma assistência.

Ele abriu o placar aos 33 minutos, para recompensar a persistência de sua equipe no primeiro tempo. Díaz finalizou com um chute de pé direito dentro da área, após uma assistência do meio-campista Leon Goretzka.

Nos acréscimos do primeiro tempo (45'+1), o colombiano tabelou dentro da área com o lateral-direito austríaco Konrad Laimer, que chutou forte para o fundo da rede, dando ao Bayern de Munique seu segundo gol e encaminhando a vitória antes do intervalo.

No segundo tempo, os visitantes foram ainda mais prejudicados quando o meio-campista Rocco Reitz foi expulso logo no início (55').

Com onze jogadores contra dez, o Bayern completou a goleada com um pênalti convertido pelo meia-atacante Jamal Musiala (57') e um gol do atacante senegalês Nicolas Jackson (79').

Com o jogo já decidido, o Borussia Mönchengladbach diminuiu quase no fim (89') com o gol de honra, marcado pelo jovem meia Wael Mohya, de 17 anos.

--- Jogos da 25ª rodada do Campeonato Alemão (horário de Brasília) e classificação:

Sexta-feira, 6 de março

Bayern de Munique - B. Mönchengladbach 4 - 1

Sábado, 7 de março

(11h30) Heidenheim - Hoffenheim

RB Leipzig - Augsburg

Mainz - Stuttgart

Wolfsburg - Hamburgo

Freiburg - Bayer Leverkusen

(14h30) Colônia - Borussia Dortmund

Domingo, 8 de março

(11h30) St Pauli - Eintracht Frankfurt

(13h30) Union Berlin - Werder Bremen

Classificação: Pts J V E D GP GC SG

1. Bayern de Munique 66 25 21 3 1 92 24 68

2. Borussia Dortmund 52 24 15 7 2 51 25 26

3. Hoffenheim 46 24 14 4 6 49 31 18

4. Stuttgart 46 24 14 4 6 48 32 16

5. RB Leipzig 44 24 13 5 6 46 33 13

6. Bayer Leverkusen 43 24 13 4 7 45 29 16

7. Eintracht Frankfurt 34 24 9 7 8 48 49 -1

8. Freiburg 33 24 9 6 9 34 39 -5

9. Augsburg 31 24 9 4 11 30 41 -11

10. Union Berlin 28 24 7 7 10 29 38 -9

11. Hamburgo 26 24 6 8 10 26 35 -9

12. B. Mönchengladbach 25 25 6 7 12 28 43 -15

13. Colônia 24 24 6 6 12 33 41 -8

14. Mainz 23 24 5 8 11 27 39 -12

15. St Pauli 23 24 6 5 13 23 40 -17

16. Werder Bremen 22 24 5 7 12 25 44 -19

17. Wolfsburg 20 24 5 5 14 33 53 -20

18. Heidenheim 14 24 3 5 16 22 53 -31

Tópicos relacionados:

fbl ger

