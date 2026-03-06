Assine
Torneio de flag football com Tom Brady será transferido para os EUA devido à guerra no Oriente Médio

AF
AFP
AF
AFP
Repórter
06/03/2026 18:26

O torneio de flag football, que teria como principal atração o lendário Tom Brady, será transferido da Arábia Saudita para Los Angeles devido ao conflito regional em curso no Oriente Médio, informou a mídia americana nesta sexta-feira (6).

Brady, sete vezes campeão do Super Bowl e já aposentado, estava programado para entrar em campo no Fanatics Flag Football Classic, na Kingdom Arena, em Riade, ao lado de estrelas da NFL como Saquon Barkley e Christian McCaffrey.

No entanto, a guerra entre os Estados Unidos e Israel contra o Irã e os ataques retaliatórios de Teerã na região do Golfo forçaram a mudança de local do torneio, que agora será realizado em 21 de março no BMO Stadium, em Los Angeles, de acordo com o The Athletic.

O conflito também abalou o mundo dos esportes. Há incertezas quanto à participação do Irã na Copa do Mundo da Fifa de 2026 na América do Norte, co-organizada pelos Estados Unidos, e torneios de tênis nos Emirados Árabes Unidos foram cancelados.

Além disso, as próximas corridas de Fórmula 1 no Oriente Médio também podem estar em risco, enquanto o golfista espanhol Jon Rahm teria disponibilizado um jato particular para seus colegas do LIV que estavam retidos em Dubai, a tempo de participarem do torneio desta semana em Hong Kong.

O Fanatics Flag Football Classic faz parte de uma estratégia para exportar a variante sem contato do futebol americano para outros países.

O flag football fará sua estreia olímpica em Los Angeles 2028. 

Sean Payton, Kyle Shanahan e Pete Carroll serão os treinadores das três equipes que participarão do torneio deste mês, patrocinado pela Arábia Saudita e apresentado pelo comediante Kevin Hart.

Os organizadores não responderam imediatamente ao pedido de comentário da AFP sobre a mudança de local, que também foi noticiada pelo NFL.com.

