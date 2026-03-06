James Rodríguez sofre lesão e sua estreia no Minnesota United pode ser adiada

A estreia de James Rodríguez na MLS pode ter que esperar: o astro colombiano se machucou e é dúvida para a partida de sábado entre seu time, o Minnesota United, e o Nashville SC, disse seu técnico, Cameron Knowles, nesta sexta-feira (6).

"A presença de James Rodríguez é incerta. Ele não terminou o treino de ontem. Está sendo avaliado diariamente. Ele sofreu uma contusão", disse o técnico neozelandês em entrevista coletiva antes da partida, a terceira da temporada da liga norte-americana.

Knowles não especificou a causa da lesão nem a parte do corpo de James que foi afetada.

O capitão da seleção colombiana ainda não jogou um minuto sequer desde que se juntou ao Minnesota United no início de fevereiro, naquela que foi a maior contratação da temporada de 2026 da MLS.

James Rodríguez, de 34 anos, entrou na lista de relacionados do Minnesota no último fim de semana, mas permaneceu no banco de reservas durante toda a vitória por 1 a 0 sobre o FC Cincinnati.

O meia-atacante canhoto não joga uma partida oficial desde novembro passado, quando atuava pelo Club León, no México.

Sua falta de minutos em campo é um assunto recorrente na Colômbia, que conta com o talento de seu capitão para ter um bom desempenho na Copa do Mundo de 2026, que será disputada na América do Norte.

James chegou a Minnesota com o objetivo de se preparar para o Mundial, que começará em três meses nos Estados Unidos, Canadá e México.

Seu contrato com o novo time termina em junho, mês em que começa a Copa, e sua permanência até o final da temporada da MLS, em dezembro, depende do Minnesota exercer a opção de renovação.

Seu time está atualmente em sexto lugar na Conferência Oeste, com quatro pontos.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

raa/ag/aam/am