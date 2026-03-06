Assine
Brasil vai receber Panamá em amistoso no Maracanã antes de viajar para disputar Copa do Mundo

06/03/2026 16:04

O Brasil vai enfrentar o Panamá no Maracanã, no Rio de Janeiro, no dia 31 de maio, um domingo, em um amistoso de despedida antes de partir rumo à Copa do Mundo na América do Norte, anunciou a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) nesta sexta-feira (6).

"Receber o carinho e o apoio dos torcedores vai ser fundamental para o time, que já no dia seguinte embarcará para os EUA", disse o presidente da CBF, Samir Xaud, em um comunicado.

Comandada pelo técnico italiano Carlo Ancelotti, a Seleção vai se despedir de sua torcida contra a equipe panamenha, que também participará da Copa do Mundo. O torneio será realizado a partir de 11 de junho no Canadá, Estados Unidos e México.

Ancelotti tenta reconquistar a confiança da seleção brasileira, que vem sofrendo com a decepção da torcida após a má campanha nas Eliminatórias Sul-Americanas, onde a equipe terminou em quinto lugar num torneio que reuniu dez seleções.

O Brasil está no Grupo C da Copa do Mundo, ao lado de Marrocos, Escócia e Haiti. Antes da estreia contra a seleção marroquina, no dia 13 de junho, disputará um amistoso contra o Egito, no dia 6 de junho, em Cleveland.

O Panamá, por sua vez, enfrentará Inglaterra, Croácia e Gana na primeira fase, em sua segunda participação em Copas do Mundo, após o Mundial da Rússia em 2018.

Além dos jogos contra Panamá e Egito, o Brasil tem dois amistosos marcados nos Estados Unidos, contra França e Croácia, nos dias 26 e 31 de março.

overflay