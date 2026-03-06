Piastri, ídolo local, domina treinos do GP da Austrália; Alonso e Perez em apuros

O piloto local Oscar Piastri, da McLaren, marcou o melhor tempo na segunda sessão de treinos livres para o Grande Prêmio da Austrália, a primeira corrida da temporada de Fórmula 1, nesta sexta-feira (6).

Em Melbourne, vários pilotos tiveram dificuldades com as significativas mudanças nos motores, em um dia que se mostrou um pesadelo para o espanhol Fernando Alonso (Aston Martin) e o mexicano Sergio 'Checo' Pérez (Cadillac).

Piastri empolgou os fãs ao completar a volta mais rápida no circuito de Albert Park em 1 minuto e 19,729 segundos, superando a estrela em ascensão da Mercedes, Kimi Antonelli, em 0,214 segundos.

O outro piloto da Mercedes, o britânico George Russell, ficou em terceiro, 0,320s atrás. Seu compatriota Lewis Hamilton (Ferrari) terminou em quarto (a 0,321s) e o monegasco Charles Leclerc (Ferrari) em quinto (0,562s atrás).

O quatro vezes campeão mundial, o holandês Max Verstappen, terminou em sexto lugar após passar metade da sessão nos boxes devido a problemas com seu Red Bull.

O atual campeão Lando Norris, da Grã-Bretanha (McLaren), terminou em sétimo, mais de um segundo atrás de seu companheiro de equipe Piastri, após completar apenas sete voltas no primeiro treino livre por conta de problemas no câmbio.

O brasileiro Gabriel Bortoleto (Audi) fez o 14º melhor tempo da segunda sessão de treino livre, com tempo de 1 minuto e 21,668 segundos.

- Primeiros testes das mudanças -

Os treinos foram os primeiros testes em condições reais das novas e abrangentes regulamentações para motores e chassis, com as unidades de potência híbridas agora compostas por 50% de combustão tradicional e 50% de energia elétrica.

Com uma quantidade limitada de energia disponível, os pilotos tiveram que gerenciar cuidadosamente suas baterias a cada volta, calculando o momento certo para utilizá-las e recarregá-las durante a frenagem.

O maior desafio em Albert Park são suas longas e rápidas retas, que drenam as baterias, e o fato de haver relativamente poucas curvas fechadas para frear e recarregá-las.

Alterações também foram feitas na aerodinâmica dos carros, que agora são mais leves e menores.

- Um tormento para Alonso e Checo -

A jornada intensificou as preocupações da Aston Martin com as vibrações que afetam seus carros, e que podem causar danos aos nervos das mãos de seus pilotos, o espanhol Fernando Alonso e o canadense Lance Stroll.

Na primeira sessão de treinos livres, Alonso não conseguiu sair dos boxes e Stroll completou apenas três voltas.

Na segunda sessão, Alonso registrou o vigésimo melhor tempo (+4,933s) em 18 voltas, e Stroll, o vigésimo primeiro (+6,087s) de 13.

"Neste momento, acho que há uma tarefa muito clara, que é tentar reduzir a vibração emanada da unidade de potência", enfatizou o chefe da Aston Martin, Adrian Newey.

"Eles estão trabalhando nisso. Não será uma solução rápida... Não posso comentar sobre a rapidez com que conseguirão resolver o problema, mas essa deve ser a prioridade máxima", afirmou o renomado projetista.

O único carro a terminar atrás dos Aston Martins foi o do mexicano Sergio 'Checo' Pérez, que não conseguiu marcar tempo em nenhuma de suas duas voltas.

O piloto da Cadillac, cuja equipe está estreando este ano na principal categoria do automobilismo, já havia terminado em último no primeiro treino livre.

Na segunda sessão, ele foi obrigado a abandonar a pista após uma largada atrasada devido a um problema com um sensor.

Depois que seus mecânicos se apressaram para resolver o problema, Checo retornou à pista, apenas para ser obrigado a abandonar novamente a cinco minutos do fim devido a uma aparente falha hidráulica.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

mp-gbv/jvb/aam/am