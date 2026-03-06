Chefe da Aston Martin diz que não há solução rápida para os problemas de vibração de seus carros

O chefe da Aston Martin, Adrian Newey, afirmou nesta sexta-feira (6) que o problema de vibração que afeta seus carros está "drenando toda a energia" da equipe de Fórmula 1, com seu piloto Fernando Alonso passando por "um momento mental muito difícil".

O carro projetado por Newey sofreu diversos contratempos durante os testes de pré-temporada com uma unidade de potência Honda pouco confiável.

Essa situação persistiu na preparação para o Grande Prêmio da Austrália deste fim de semana em Melbourne, que abre a temporada de Fórmula 1.

As vibrações no chassi causaram o desprendimento de retrovisores e lanternas traseiras, e há o temor de que Alonso e seu companheiro de equipe, o canadense Lance Stroll, possam sofrer danos nos nervos das mãos.

Frustrado, Newey admitiu que não há uma solução rápida para o problema, após os carros terem completado apenas três voltas no primeiro treino livre em Melbourne.

"No momento, acho que há uma tarefa muito clara, que é tentar reduzir a vibração vinda da unidade de potência", disse ele. "Eles estão trabalhando nisso. Não será uma solução rápida... Não posso comentar sobre a rapidez com que conseguirão, mas essa precisa ser a principal prioridade".

Como um dos principais projetistas do esporte, Newey admitiu se sentir "impotente" enquanto a fabricante japonesa Honda tentava desesperadamente encontrar uma solução para um problema que deixa Alonso, de 44 anos, mais uma vez sem um carro competitivo.

"Fernando é, na minha opinião, um dos maiores de todos os tempos. Sua habilidade, seu talento, sua capacidade geral. Ele realmente deveria ter conquistado muito mais do que apenas dois campeonatos mundiais", disse Newey. "Ele continua incrivelmente rápido, super talentoso e extremamente inteligente quando você conversa com ele... É uma situação mental muito difícil para o Fernando neste momento".

