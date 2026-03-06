Corinthians confirma contratação do meia-atacante inglês Jesse Lingard
O meia-atacante inglês Jesse Lingard, ex-Manchester United, foi anunciado nesta sexta-feira (6) como novo reforço do Corinthians, onde reencontrará o holandês Memphis Depay, seu ex-companheiro de 'Red Devils'.
Lingard, de 33 anos, treinou com o Timão na quinta-feira após assinar um contrato até o final da temporada, com possibilidade de renovação até 2027, dependendo do cumprimento de determinadas metas.
O Corinthians aguardava o visto de Lingard para anunciar oficialmente a contratação.
"Há tanta paixão por parte dos torcedores, o que é maravilhoso de se ver. O centro de treinamento aqui é incrível", disse o novo reforço à assessoria de imprensa do time.
O meia-atacante estava sem clube desde janeiro, após encerrar sua passagem pelo FC Seoul, na Coreia do Sul, onde marcou 10 gols e deu quatro assistências no campeonato no ano passado.
Ao lado de Depay, Lingard conquistou a Liga Europa em 2017 com o Manchester United. Eles também venceram a Copa da Inglaterra e a Copa da Liga Inglesa pelo United.
Seu desempenho lhe rendeu uma vaga na seleção inglesa, pela qual disputou 32 partidas e participou da Copa do Mundo de 2018 na Rússia. Mas ele foi caindo de produção nos últimos tempos.
Comandado pelo técnico Dorival Júnior, o Corinthians soma sete pontos em quatro jogos no Brasileirão, atrás dos líderes Palmeiras e São Paulo, ambos com 10 pontos.
O Timão, que disputará a fase de grupos da Copa Libertadores, conquistou seu primeiro título da temporada no mês passado, ao derrotar o favorito Flamengo por 2 a 0 na Supercopa do Brasil.
O clube vem reforçando seu elenco apesar das dificuldades financeiras. Entre as novas contratações estão o meio-campista marroquino Zakaria Labyad, o ponta Kaio César, o meia Allan e o zagueiro Gabriel Paulista.
