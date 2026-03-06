Dybala passa por cirurgia e vai desfalcar a Roma por um mês e meio

A Roma, atualmente em quarto lugar na Serie A italiana, ficará sem seu atacante argentino Paulo Dybala por um mês e meio devido a uma lesão no joelho, informou a imprensa italiana nesta sexta-feira (6).

De acordo com o jornal La Gazzetta dello Sport e a emissora de televisão Sky Sport, Dybala passou por uma cirurgia nesta sexta em Roma após sofrer "uma ruptura longitudinal completa do menisco lateral".

O campeão da Copa do Mundo de 2022 teve que deixar o treino de quinta-feira devido ao que o clube 'giallorosso' descreveu inicialmente como "fadiga muscular".

O período de recuperação está estimado em 45 dias, o que o faria perder sete jogos da Serie A e as oitavas de final da Liga Europa contra outro clube italiano, o Bologna.

Dybala, de 32 anos, marcou apenas dois gols na Serie A nesta temporada, em 17 partidas, e perdeu o status de titular absoluto sob o comando do técnico Gian Piero Gasperini.

A Roma, atualmente em quarto lugar e 16 pontos atrás da líder Inter de Milão, está apenas dois pontos atrás do Napoli (3º) e vai enfrentar o Genoa no domingo, pela 28ª rodada do campeonato.

