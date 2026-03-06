Assine
Uefa sanciona Real Madrid após torcedor fazer saudação nazista

AFP
AFP
06/03/2026 15:16

A Uefa anunciou nesta sexta-feira (6) que multou o Real Madrid devido ao comportamento racista de um de seus torcedores, que fez uma saudação nazista antes do jogo de volta da repescagem da Liga dos Campeões contra o Benfica, na semana passada.

O comitê disciplinar da entidade máxima do futebol europeu impôs uma multa de € 15.000 (cerca de R$ 91.700 na cotação atual) ao clube "pelo comportamento racista e/ou discriminatório de seus torcedores" durante a partida contra o Benfica no Santiago Bernabéu, em 25 de fevereiro.

A Uefa também ordenou o fechamento parcial de uma arquibancada com 500 lugares no estádio do Real Madrid, embora essa sanção esteja suspensa, a menos que incidentes semelhantes ocorram novamente.

O clube madrilenho anunciou após a partida a expulsão do torcedor que foi filmado pelas câmeras de televisão fazendo uma saudação nazista nas arquibancadas.

O jogo de ida contra o time de Lisboa já havia sido marcado por um incidente envolvendo o atacante brasileiro Vinícius Júnior, que acusou o argentino Gianluca Prestianni de chamá-lo de "macaco", acusação que Prestianni nega. 

A Uefa suspendeu Prestianni provisoriamente enquanto conduz uma investigação.

