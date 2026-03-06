Assine
Chefe da ONU alerta que situação no Oriente Médio pode 'sair de controle'

06/03/2026 15:04

O secretário-geral da ONU, António Guterres, condenou nesta sexta-feira (6) os "ataques ilegais" no Oriente Médio e advertiu que a situação pode "sair de controle", em meio a uma guerra regional que envolve vários países.

"Todos os ataques ilegais no Oriente Médio e além estão causando enorme sofrimento e danos à população civil de toda a região, e representam um grave risco para a economia mundial, especialmente para as pessoas mais vulneráveis", afirmou.

"A situação pode sair de controle. É hora de parar os combates e iniciar negociações diplomáticas sérias", disse.

