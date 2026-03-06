Assine
França mobiliza porta-helicópteros anfíbio ao Mediterrâneo

AFP
AFP
06/03/2026 14:28

A França irá mobilizar um porta-helicópteros anfíbio no Mediterrâneo "para completar o dispositivo" militar enviado por Paris diante da guerra no Oriente Médio, informou nesta sexta-feira (6) o Estado-Maior do Exército à AFP.

"Foi mobilizado um porta-helicópteros anfíbio no Mar Mediterrâneo para completar o dispositivo das forças armadas francesas no âmbito da crise no Oriente Próximo e Oriente Médio", afirmou uma porta-voz do Estado-Maior, confirmando uma informação do jornal Le Marin.

Em 2024, um navio deste tipo se posicionou diante da costa do Líbano, caso fosse necessário iniciar uma operação de repatriação de cidadãos franceses, quando Israel enfrentava o Hezbollah libanês, como ocorre atualmente.

O navio se juntará, no Mediterrâneo Oriental, à fragata "Languedoc", já posicionada ao longo da costa do Chipre, assim como ao porta-aviões "Charles de Gaulle" e sua flotilha, que, nesta sexta-feira, cruzaram o Estreito de Gibraltar em direção ao leste.

A França conta com três porta-helicópteros anfíbios. Estes navios de 21,5 toneladas e 199 metros de comprimento, uma espécie de portos flutuantes, estão equipados com um hospital e barcaças e podem acolher em seu hangar 1.500 pessoas em caso de evacuação de cidadãos. Também pode servir para o desembarque de tropas ou como base para helicópteros.

