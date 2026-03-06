Assine
Entidade norueguesa diz que 300.000 pessoas foram deslocadas no Líbano devido aos ataques de Israel

AF
AFP
AF
AFP
Repórter
06/03/2026 13:40

A agência de ajuda humanitária Conselho Norueguês para os Refugiados (NRC, na sigla em inglês) informou nesta sexta-feira (6) que 300.000 pessoas no Líbano foram deslocadas após os ataques aéreos e as ordens de retirada por parte de Israel.

As ordens israelenses de evacuação em massa abrangem centenas de localidades no sul do Líbano, bem como cidades na região do Bekaa e subúrbios do sul de Beirute, constituindo uma grande parte do território libanês. 

"O número de pessoas que poderiam ser deslocadas ultrapassaria potencialmente um milhão", indicou o NRC em um comunicado. 

O primeiro-ministro Nawaf Salam advertiu nesta sexta-feira que "um desastre humanitário se aproxima" devido ao deslocamento em massa.

