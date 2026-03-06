Único atleta iraniano nos Jogos Paralímpicos de Inverno desiste devido à guerra no Oriente Médio

O único atleta que iria representar o Irã nos Jogos Paralímpicos de Inverno de Milão-Cortina foi obrigado a desistir devido à guerra no Oriente Médio, que o impede de viajar para Itália, anunciou nesta sexta-feira (6) o Comitê Paralímpico Internacional.

"É realmente decepcionante para o esporte mundial, e sobretudo para Aboulfazl Khatibi, que ele não possa participar em condições de segurança de sua terceira edição dos Jogos Paralímpicos de Inverno em Milão-Cortina 2026", lamentou o brasileiro Andrew Parsons, presidente da organização, poucas horas antes do início da cerimônia de abertura, que acontecerá em Verona, sem um representante ou bandeirante do Irã.

Os Jogos Paralímpicos começam nesta sexta-feira com a cerimônia de abertura nas arenas de Verona, quase uma semana após o início dos bombardeios de Israel e Estados Unidos sobre a capital Teerã e outros locais do Irã.

O Irã respondeu com lançamentos de mísseis contra Israel e contra países do Golfo que possuem bases americanas, mergulhando novamente a região do Oriente Médio no caos. Os confrontos chegam, nesta sexta-feira, ao sétimo dia.

"Desde o início do conflito, no sábado (28), o CPI e o comitê organizador trabalharam incansavelmente com o comitê iraniano e a federação nacional de esqui para encontrar rotas alternativas a fim de garantir um traslado completamente seguro para a delegação iraniana", mas "o risco para a vida humana é muito grande", acrescentou Parsons.

Aboulfazl Khatibi Mianaei, de 23 anos, participaria de sua terceira edição dos Jogos Paralímpicos (depois de 2018 e 2022) em duas provas de esqui cross-country.

Sua ausência implica que a bandeira iraniana não será hasteada nesta sexta-feira na cerimônia de abertura. O número de nações representadas durante os dez dias de competição nas seis modalidades passa de 56 para 55.

