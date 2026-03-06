Assine
Internacional

EUA nega que porta-aviões Lincoln tenha sido atingido por drones iranianos

AFP
AFP
Repórter
06/03/2026 12:19

O porta-aviões americano Abraham Lincoln não foi atingido por drones iranianos, afirmou nesta sexta-feira (6) um funcionário de Defesa dos Estados Unidos, após a televisão estatal da república islâmica informar sobre um ataque contra o navio.

Os Estados Unidos têm dois porta-aviões no Oriente Médio que participam da ofensiva contra o Irã que Washington lançou junto com as forças israelenses em 28 de fevereiro.

"Os relatos não são verdadeiros", disse o funcionário de Defesa americano sobre o suposto ataque contra o Abraham Lincoln.

A televisão estatal iraniana havia afirmado na quinta-feira que drones lançados pela Guarda Revolucionária, braço ideológico das forças armadas do Irã, haviam atingido o porta-aviões.

O meio de comunicação iraniano não apresentou nenhum detalhe sobre essas alegações.

A Guarda Revolucionária já havia informado na segunda-feira sobre um ataque contra o porta-aviões, mas o Pentágono disse naquele momento que "os mísseis lançados nem sequer se aproximaram".

