Internacional

Inflação da Venezuela dispara para 475% em 2025

AFP
AFP
Repórter
06/03/2026 12:06

A Venezuela registrou uma inflação de 475% em 2025, uma forte aceleração em relação aos 48% do ano anterior, segundo a primeira divulgação oficial desse indicador nesta sexta-feira (6) pelo Banco Central (BCV) em mais de um ano.

A economia venezuelana foi afetada em 2025 por um endurecimento das sanções dos Estados Unidos, que atualmente levantam gradualmente suas restrições em um novo contexto após a queda de Nicolás Maduro em uma incursão militar em 3 de janeiro.

As sanções restringiram o fluxo de divisas e o BCV não conseguiu controlar o valor do dólar, o que acabou impulsionando os preços de bens e serviços ao longo de 2025.

Economistas apontavam no fim do ano passado que a Venezuela estava à beira de uma hiperinflação, episódio que o país já havia enfrentado entre 2017 e 2022.

A Venezuela também registra uma inflação acumulada de quase 52% em 2026, segundo o Banco Central.

Recentemente, o BCV informou ainda que a Venezuela encerrou 2025 com crescimento econômico de 8,66%, impulsionado principalmente pela atividade petrolífera.

