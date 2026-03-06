Guerra no Oriente Médio impulsiona barril de petróleo para mais de US$ 90

Os preços do petróleo aumentaram nesta sexta-feira (6), impulsionados pelos riscos sobre o abastecimento deste hidrocarboneto no Oriente Médio após a promessa de Donald Trump de continuar a guerra até a "rendição total" do Irã.

Às 14h00 GMT (11h00 em Brasília), o barril de Brent, referência internacional de petróleo, subiu 5,33% para 89,96 dólares (R$ 472, na cotação atual), logo após alcançar 90,25 dólares por barril (R$ 473,28), seu nível mais alto desde abril de 2024.

Seu equivalente americano, o barril de West Texas Intermediate, registrou alta de 8,09% a 87,56 dólares (R$ 459).

