EUA perde 92 mil postos de trabalho em fevereiro e desemprego sobe a 4,4%

AF
AFP
AF
AFP
Repórter
06/03/2026 11:06

Os empregos diminuíram inesperadamente nos Estados Unidos em fevereiro e a taxa de desemprego subiu ligeiramente, segundo dados oficiais divulgados nesta sexta-feira (6), alimentando preocupações sobre uma desaceleração do mercado de trabalho. 

A maior economia do mundo perdeu 92 mil postos no mês passado, após um ganho de 126 mil vagas em janeiro, informou o Departamento do Trabalho. 

bys/msp/mr/mar/jc/yr

