Israel afirma ter bombardeado 'bunker' do guia supremo do Irã, em Teerã

O Exército israelense anunciou que atacou nesta sexta-feira (6), no centro de Teerã, o bunker que era usado pelo líder supremo iraniano, Ali Khamenei, que morreu em 28 de fevereiro, no primeiro dia da ofensiva israelense-americana no Irã.

"O bunker militar subterrâneo, localizado sob o complexo de abriga a direção do regime, no centro de Teerã, era utilizado pelo guia supremo como centro seguro de comando de urgência", declarou o Exército em um comunicado.

Ali Khamenei morreu "antes de poder utilizar o bunker" durante os bombardeios, "mas o complexo continuou sendo utilizado por altos responsáveis do regime iraniano", acrescentou a nota.

Os militares detalharam que cerca de 50 caças participaram dos bombardeios contra a rede subterrânea que se estende sob "numerosas ruas no centro de Teerã e possui múltiplas entradas e salas de reunião para altos responsáveis do regime terrorista iraniano".

O guia supremo morreu em um bombardeio atribuído pelo Pentágono à aviação israelense.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ressaltou que a operação se baseou em parte em informações fornecidas pelos serviços de inteligência americanos.

Na quinta?feira, o chefe do Estado?Maior do Exército israelense, o tenente?general Eyal Zamir,declarou que, neste bombardeio, em "40 segundos, cerca de 40 altos responsáveis do regime de terror iraniano foram eliminados", incluindo o guia supremo.

