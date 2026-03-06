Pedro Sánchez diz que 'cooperação leal' deve prevalecer sobre 'confronto' em relação com EUA

O primeiro-ministro espanhol, o socialista Pedro Sánchez, afirmou nesta sexta-feira que a "cooperação leal" deve prevalecer sobre o "confronto" na relação com os Estados Unidos, país com o qual entrou em conflito após negar o uso de bases em seu território na guerra contra o Irã.

Sánchez disse que entende as relações bilaterais "baseadas na abertura, no respeito e na cooperação leal", dentro de um "atlanticismo onde o direito e as normas internacionais são a espinha dorsal" e "não o confronto".

Sánchez fez as declarações em Huelva, no sul da Espanha, onde se reuniu com seu homólogo português, Luiz Montenegro.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

str-rbj/mdm/du/avl/jc/gp