Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Pedro Sánchez diz que 'cooperação leal' deve prevalecer sobre 'confronto' em relação com EUA

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
06/03/2026 10:42

compartilhe

SIGA

O primeiro-ministro espanhol, o socialista Pedro Sánchez, afirmou nesta sexta-feira que a "cooperação leal" deve prevalecer sobre o "confronto" na relação com os Estados Unidos, país com o qual entrou em conflito após negar o uso de bases em seu território na guerra contra o Irã. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Sánchez disse que entende as relações bilaterais "baseadas na abertura, no respeito e na cooperação leal", dentro de um "atlanticismo onde o direito e as normas internacionais são a espinha dorsal" e "não o confronto". 

Sánchez fez as declarações em Huelva, no sul da Espanha, onde se reuniu com seu homólogo português, Luiz Montenegro.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

str-rbj/mdm/du/avl/jc/gp

Tópicos relacionados:

diplomacia eeuu espana guerra iran israel

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay