Internacional

Guerra dos EUA contra o Irã é 'um erro', afirma Pedro Sánchez

AFP
AFP
Repórter
06/03/2026 10:42

A guerra travada pelos Estados Unidos e Israel contra o Irã é "um erro assombroso pelo qual pagaremos", declarou o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, que entrou em conflito com Washington devido ao conflito, considerado ilegal por Madri. 

"Esta guerra no Irã, na minha opinião, na opinião do governo espanhol, é um erro assombroso pelo qual pagaremos", disse Sánchez em uma coletiva de imprensa em Huelva, no sul da Espanha, onde se reuniu com seu homólogo português, Luiz Montenegro.

