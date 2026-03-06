Guerra dos EUA contra o Irã é 'um erro', afirma Pedro Sánchez
compartilheSIGA
A guerra travada pelos Estados Unidos e Israel contra o Irã é "um erro assombroso pelo qual pagaremos", declarou o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, que entrou em conflito com Washington devido ao conflito, considerado ilegal por Madri.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
"Esta guerra no Irã, na minha opinião, na opinião do governo espanhol, é um erro assombroso pelo qual pagaremos", disse Sánchez em uma coletiva de imprensa em Huelva, no sul da Espanha, onde se reuniu com seu homólogo português, Luiz Montenegro.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
str-rbj/mdm/du/mab/jc/fp