Filho do falecido xá do Irã condena ataques contra vizinhos árabes

O filho do falecido xá do Irã condenou nesta sexta-feira (6) os ataques de Teerã contra seus vizinhos e afirmou que, no futuro, o país será um "verdadeiro parceiro" das nações da região.

Reza Pahlavi, que se apresentou como uma alternativa em caso de queda do regime da República Islâmica, afirmou na rede social X que os ataques com mísseis contra os países vizinhos do Irã no Golfo "são inaceitáveis" e condenou as ações.

Pahlavi é filho do xá derrubado na revolução islâmica do Irã em 1979.

"Voltaremos a ser verdadeiros parceiros", prometeu.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

msp/gw/mr/mar/fp