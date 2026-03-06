Jogos Paralímpicos de Inverno começam com a Rússia e polêmicas

Em meio a tensões e um boicote à cerimônia de abertura em Verona por sete países, os Jogos Paralímpicos de Inverno de Milão-Cortina começam oficialmente nesta sexta-feira(6), marcados pela presença de atletas russos e bielorrussos com suas bandeiras e símbolos nacionais, e não como integrantes de delegações neutras.

Desde 2014, o hino nacional russo não é tocado em nenhum evento olímpico ou paralímpico, inicialmente devido a escândalos de doping e, posteriormente, por causa da invasão da Ucrânia em 2012.

O retorno da Rússia e Belarus foi aprovado na Assembleia Geral do Comitê Paralímpico Internacional (CPI) em setembro, apesar do conflito na Ucrânia, uma medida que provocou grande oposição.

A Ucrânia se recusou a enviar seus atletas para a cerimônia em Verona, e os comitês paralímpicos de outros seis países europeus — República Tcheca, Polônia, Estônia, Letônia, Lituânia e Finlândia — seguiram o exemplo.

Na esfera política, também houve baixas significativas em repúdio a presença de símbolos russos, principalmente do comissário da União Europeia para a Juventude e o Esporte, e de diversos governos, como os da França e do Reino Unido, que não enviarão representantes ao evento.

"O CPI respeita a decisão", declarou a organização paralímpica à AFP na quinta-feira.

"Diante dos conflitos e aspectos negativos do mundo, continuamos precisando de inclusão. E o esporte deve servir a esse propósito. O esporte é o que devemos tentar defender durante estes Jogos", afirmou seu presidente, o brasileiro Andrew Parsons.

O boicote anunciado por diversos países se limita às cerimônias e à representação política, não à competição em si, da qual nenhum país retirou sua participação.

O evento terá duração de 10 dias e acontecerá em várias regiões: Milão, Cortina d'Ampezzo e Val di Fiemme. Um total de 56 países estarão representados.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

lve-nip-tsz/dr/iga/jc/fp