Internacional
Internacional

Ucrânia e Rússia trocam 300 prisioneiros de guerra

Repórter
06/03/2026 08:56

Ucrânia e Rússia trocaram 300 prisioneiros de guerra de cada lado nesta sexta-feira (6), o que eleva a 500 o número de pessoas trocadas por cada parte desde quinta-feira, no âmbito de um acordo alcançado durante negociações recentes em Genebra, anunciou o Exército russo. 

"A partir do território controlado pelo regime de Kiev, 300 militares russos foram repatriados. Em troca, 300 prisioneiros de guerra das Forças Armadas ucranianas foram entregues", afirma um comunicado.

Na quinta-feira, 200 prisioneiros de cada lado haviam sido trocados.

Segundo Moscou, Emirados Árabes Unidos e Estados Unidos atuaram como mediadores para a troca. 

As trocas de prisioneiros e de corpos são o único resultado concreto de vários ciclos de negociações diretas entre Kiev e Moscou, organizadas desde 2025 sob pressão de Washington.

Uma nova reunião tripartite era aguardada para esta semana, mas o encontro foi adiado por tempo indeterminado devido à guerra no Oriente Médio.

Em fevereiro, Kiev e Moscou trocaram 157 prisioneiros de guerra de cada lado, a primeira operação do tipo desde outubro de 2025.

