Há 'muito petróleo no mercado' apesar da guerra no Oriente Médio, diz AIE

O diretor da Agência Internacional de Energia (AIE), Fatih Birol, tentou acalmar, nesta sexta-feira, os receios de uma crise global do petróleo, após a alta dos preços provocada pela guerra no Oriente Médio, afirmando que "há muito petróleo no mercado".

Birol disse a jornalistas em Bruxelas que a "interrupção logística" causada pelo conflito "criou dificuldades para muitos países", mas insistiu que "não há escassez a nível mundial".

Não há "qualquer ação coletiva" relacionada ao petróleo no momento, indicou, embora "todas as opções" possam ser consideradas.

Birol reuniu-se com a Comissão Europeia para discutir o impacto da guerra no fornecimento e nos preços da energia.

Em declarações à imprensa, descartou voltar a recorrer a Moscou para o fornecimento de gás, enquanto a União Europeia planeja proibir completamente as importações de gás russo no outono de 2027.

"Um dos erros históricos da Europa" foi tornar-se excessivamente dependente da Rússia, observou. "Considerá-la uma opção alternativa para obter gás" devido à guerra no Oriente Médio seria "economicamente e, na minha opinião, politicamente errado", afirmou.

Por fim, incentivou os países europeus a aproveitarem as energias renováveis e impulsionarem a energia nuclear.

A AIE foi fundada em 1974 para coordenar as respostas aos problemas de abastecimento de petróleo após a crise de 1973.

