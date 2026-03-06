Assine
Há 'muito petróleo no mercado' apesar da guerra no Oriente Médio, diz AIE

06/03/2026 08:56

O diretor da Agência Internacional de Energia (AIE), Fatih Birol, tentou acalmar, nesta sexta-feira, os receios de uma crise global do petróleo, após a alta dos preços provocada pela guerra no Oriente Médio, afirmando que "há muito petróleo no mercado". 

Birol disse a jornalistas em Bruxelas que a "interrupção logística" causada pelo conflito "criou dificuldades para muitos países", mas insistiu que "não há escassez a nível mundial". 

Não há "qualquer ação coletiva" relacionada ao petróleo no momento, indicou, embora "todas as opções" possam ser consideradas. 

Birol reuniu-se com a Comissão Europeia para discutir o impacto da guerra no fornecimento e nos preços da energia. 

Em declarações à imprensa, descartou voltar a recorrer a Moscou para o fornecimento de gás, enquanto a União Europeia planeja proibir completamente as importações de gás russo no outono de 2027. 

"Um dos erros históricos da Europa" foi tornar-se excessivamente dependente da Rússia, observou. "Considerá-la uma opção alternativa para obter gás" devido à guerra no Oriente Médio seria "economicamente e, na minha opinião, politicamente errado", afirmou. 

Por fim, incentivou os países europeus a aproveitarem as energias renováveis e impulsionarem a energia nuclear. 

A AIE foi fundada em 1974 para coordenar as respostas aos problemas de abastecimento de petróleo após a crise de 1973.

conflito energia eua guerra ira israel petroleo

