Irã diz que atacou bases americanas no Kuwait e promete mais bombardeios

AFP
AFP
06/03/2026 08:32

O Exército do Irã anunciou nesta sexta-feira (6) que atacou bases dos Estados Unidos no Kuwait e afirmou que aumentará a pressão com mais bombardeios.

"Nas últimas horas, vários tipos de drones destrutivos das forças terrestres do Exército miraram um bom número de bases do Exército americano no Kuwait", afirmou o Exército, segundo a televisão estatal iraniana. 

"Os ataques continuarão nas próximas horas", acrescentou.

Após a ofensiva iniciada por Estados Unidos e Israel contra o Irã no sábado, que matou o líder supremo Ali Khamenei, Teerã respondeu atacando os países do Golfo, com ações contra as bases militares e os interesses de Washington na região.

