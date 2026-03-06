Assine
Quatro suspeitos de espionar a comunidade judaica para o Irã são presos em Londres

06/03/2026 08:20

Quatro homens, suspeitos de vigiar pessoas e locais ligados à comunidade judaica de Londres para o Irã, foram presos nesta sexta-feira, informou a polícia. 

Os detidos são de origem iraniana, e três deles possuem passaportes britânicos. 

Segundo a polícia, um homem de 40 anos e outro de 55 foram presos no bairro de Barnet. Um terceiro, de 52 anos, foi detido em Watford, e outro, de 22 anos, em Harrow. 

A polícia suspeita que eles "auxiliaram um serviço de inteligência estrangeiro", que segundo o comunicado, seria o Irã. 

O comunicado não divulgou detalhes sobre os indivíduos ou locais "ligados à comunidade judaica" que supostamente estavam sendo vigiados pelos homens presos. 

Em outubro de 2025, o diretor do serviço de inteligência MI5, Ken McCallum, afirmou que as agências de segurança britânicas frustraram "mais de 20 planos potencialmente mortais apoiados pelo Irã" nos 12 meses anteriores.

overflay