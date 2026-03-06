Assine
Crescimento da zona do euro em 2025 revisado para 1,4%

AF
AFP
Repórter
06/03/2026 08:20

O crescimento econômico da zona do euro em 2025 foi revisado em leve baixa pela agência Eurostat, que agora calcula um resultado de 1,4%.

A agência europeia de estatísticas havia calculado o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) da Eurozona em 1,5% na estimativa inicial, publicada no final de janeiro.

A revisão em baixa está vinculada principalmente ao crescimento registrado no quarto trimestre de 2025, que agora é calculado em 0,2%, contra 0,3% da estimativa inicial. 

A Eurostat também reduziu o crescimento no conjunto da União Europeia, a 1,5%, no conjunto do ano passado, contra 1,6% da estimativa inicial.

A revisão foi motivada por uma atividade econômica menos dinâmica no quarto trimestre, com um crescimento de 0,2% em relação ao trimestre anterior, ao invés de 0,4% anunciado no final de janeiro.

